К началу 2017 года долги за тепло и свет снизились. Слегка

К 31 декабря 2016 года, по сравнению с данными предыдущего месяца, совокупная просроченная задолженность за тепло, производимое Ивановским филиалом «Т Плюс», уменьшилась на 5 933 000 руб. и составила 234 555 000 руб.



Сразу отметим: данные приводятся без учета «застывших» долгов главного потребителя филиала АО «Ивгортеплоэнерго» в размере 1 328 242 000 руб. Эта астрономическая сумма оформлена векселями (по сути, пустыми), реальных вариантов решения проблемы, тянущейся с декабря 2013 года, сторона-неплательщик не может предложить и по сей день.



Если рассматривать ситуацию в целом, в разрезе категорий потребителей (и, повторим, без учета АО «ИвГТЭ»), к началу года она сложилась следующим образом.



Наибольшее, хотя объективно – не особо существенное, снижение (на 5 343 тыс.руб.) произошло в группе «Оптовые потребители-перепродавцы». Впрочем, именно они по-прежнему вносят самый существенный «вклад» в неблаговидное дело накопления долгов перед энергетиками – 222 155 тыс. руб.



С большим отрывом от них идет группа «Прочие» (напомним: к ним относятся предприятия малого и среднего бизнеса, гаражные кооперативы и т.п.) - 8 656 тыс.руб. долга, снижение на 752 тыс.руб.



Промышленные предприятия (третье отнюдь не почетное место), напротив, нарастили свою задолженность до 3 403 тыс.руб. Это на 31 тыс.руб. больше, чем месяцем раньше, и сама по себе цифра, возможно, не выглядит катастрофической, но тенденция крайне неприятна. Также выросли долги управляющих компаний и ТСЖ – с 30 до 41 тыс.руб. А вот бюджетные организации сумели к 31 декабря полностью погасить задолженность по теплу в 140 тыс.руб., и, таким образом, начать новый год с «чистого листа».



По электроэнергии совокупная просроченная задолженность перед энергосбытовой компанией «Гарант» к началу года составила 372 764 000 руб., снизившись на 69 606 000 руб.



Занимавшие месяцем раньше третью строчку антирейтинга «Прочие» к концу года переместились на первое место с долгом в 128 299 тыс.руб. Это единственная группа потребителей, у которой за декабрь долги увеличились. Рост составил 6 154 тыс.руб. По всем остальным категориям неплательщиков имело место снижение размера задолженности.



Прежний лидер – группа «ЖКХ» – сумел уменьшить сумму долга на 20 318 тыс.руб., до 105 030 тыс.руб. и переместился на второе место. На третьем – по-прежнему промышленные предприятия: их задолженность снизилась на 24 473 тыс.руб. и по данным на 31 декабря составила 99 342 тыс.руб. Этому предшествовала активная работа руководителей ООО «ЭСК Гарант», которые за провели много личных встреч и переговоров с директорами предприятий-должников по всей области.



Долги населения за декабрь уменьшились на 885 тыс.руб. – до 32 373 тыс.руб., бюджетных организаций – на 30 084 тыс.руб., составив 7 720 тыс.руб.