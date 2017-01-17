"Камский кабель" наладит прямые поставки продукции в Татарстан

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
31 января 2017, 16:38
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ
«Камский кабель» принял участие в качестве приглашенной стороны на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» с участием президента Республики Татарстан, прошедшем в Кабинете Министров Республики. На встрече присутствовали профильные министры, а также главы крупнейших предприятий Татарстана.
Представители ООО «Камский кабель» рассказали о предприятии и выпускаемой продукции. Доклад вызвал большой интерес Президента Рустама Минниханова. Он выразил недоумение по поводу закупки кабельно-проводниковой продукции завода «Камкабель» через посредников. Господин Минниханов отметил, что в Республике Татарстан сейчас реализуется множество проектов в нефтегазовом секторе, и поэтому целесообразно делать закупки напрямую у завода - производителя по приемлемым ценам. Представителям завода Рустам Минниханов рекомендовал вести более агрессивную маркетинговую политику по продвижению своей продукции в регионах, и в частности в республике Татарстан.
В итоге Президент дал поручение работать напрямую с «Камкабелем», провести встречи делегации пермского завода со всеми главными энергетиками крупных компаний Татарстана, сформировать заказ, а по итогам подготовить меморандум.