НПО "Свободная Энергия" – участник выставки "Нефтегаз-2107"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
31 января 2017, 09:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: НЕФТЕГАЗ-2017
17-я международная выставка «Нефтегаз-2017» пройдет в «Экспоцентре» 17-20 апреля и объединит на своей площадке ведущих производителей и поставщиков оборудования для нефтегазовой отрасли. В их числе – НПО «Свободная Энергия» из г. Томска. Компания, отметившая в 2016 году своё 10-летие, является крупным производителем автономных источников электропитания на основе химических источников тока, широко применяемых во внутритрубной дефектоскопии и телеметрических системах.
В экспозиции «Нефтегаз-2017» НПО «Свободная Энергия» представит наиболее интересные образцы как серийных, так и опытных батарей автономного электропитания.
На стенде компании в павильоне 2 (22F30) будет демонстрироваться работа компонентов системы «LOTOS» – оригинальной разработки НПО «Свободная Энергия» для контроля энергоресурса батарей автономного питания.
Компании ведет постоянную работу по модернизации всех компонентов батарей электропитания и расширяет номенклатуру выпускаемых изделий. На выставке своим постоянным и потенциальным заказчикам НПО «Свободная Энергия» предложит широкий спектр комплектующих для производства батарей электропитания, в том числе специализированные химические источники тока, и другое оборудование.