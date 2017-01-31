О ситуации на Пензенской ТЭЦ-1 и полном восстановлении теплоснабжения потребителей г. Пензы

26 января в 13-07 на Пензенской ТЭЦ-1 (производственное подразделение филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс») в результате инцидента в машинном зале произошло частичное обрушение крыши над турбогенератором ТГ-5 на площади 450 м2.



В 13-15 в связи с обрушением крыши отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт), из-за избытка паровой мощности отключены котлы К-5 (170 т/ч) и К-8 (220 т/ч) (работали на ТГ-5).



Изменение режимов в тепловой сети привело к порывам на магистральных трубопроводах, обеспечивающих теплоснабжение потребителей г. Пензы.



ПАО «Т Плюс» совместно с подразделениями МЧС России организована работа по ликвидации последствий произошедшей на станции аварии и обеспечению надежного теплоснабжения потребителей г. Пензы.



27 января в 19-05 аварийно-восстановительные работы на магистральных трубопроводах от Пензенской ТЭЦ-1 завершены, циркуляция и параметры теплоносителя в тепловых сетях восстановлены. В связи с повреждением распределительных тепловых сетей г. Пензы в период с 27 по 30 января проводились работы по замене труб системы отопления, совместными усилиями в кратчайшие сроки произведена замена 2100 м труб диаметром 80 мм и 400 м труб диаметром 25 мм. По результатам проведенной работы в 22-30 30 января все аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях завершены и теплоснабжение потребителей г. Пензы восстановлены в полном объеме.



Также продолжается работа по ликвидации последствий произошедшей на Пензенской ТЭЦ-1 аварии и обеспечению ее надежного функционирования в условиях низких температур наружного воздуха.



Аварийно-восстановительные работы на станции проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком. В настоящее время выполнены работы по установке брезентового полотна для изоляции турбогенератора ТГ-5, для поддержания положительных температур в помещении машинного зала установлены тепловые пушки (40 штук), температура в машинном зале около брезентовых ограждений турбогенератора ТГ-5 составляет от 0 до 5ºС, угрозы заморозки действующего оборудования нет.



Завершены работы по сбору металлоконструкций временной крыши, продолжается демонтаж поврежденных элементов кровли в районе турбогенератора ТГ-5, угрозы повреждения и отключения оставшегося в работе оборудования нет.



31 января по состоянию на 06-30 электрическая нагрузка Пензенской ТЭЦ-1 составляла 222 МВт. На станции в работе находятся энергетические блоки №№ 7 и 8, турбогенератор ТГ-4, энергетические котлы К-4 и К-8. В резерве энергетические котлы К-5, К-7 и К-9, турбогенераторы ТГ-3 и ТГ-6. В аварийном ремонте турбогенератор ТГ-5.



Температура наружного воздуха -23ºС.



Ситуация остается на особом контроле у заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) А.В. Черезова.