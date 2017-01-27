Системный оператор стал победителем конкурса информационных технологий "Проект года" Global CIO

Проект Системного оператора «Построение единой системы управления ИТ-активами и предоставления и поддержки ИТ-услуг с миграцией на отечественную платформу автоматизации», реализованный c участием компании Naumen, признан победителем в номинации «Лучшее решение в предметной области. Отечественная разработка» конкурса информационных технологий «Проект года» за 2016 год.



Проект выполнен в 2015 – 2016 годах в рамках реализации Политики развития информационных технологий Системного оператора до 2018 года. Целями проекта стали унификация, повышение контроля и прозрачности учета и управления ИТ-активами в компании, включая более чем 60 ее филиалов и представительств, повышение эффективности операционных и стратегических решений в сфере ИТ-обеспечения основной деятельности компании — оперативно-диспетчерском управлении Единой энергосистемой России.



Особенностью проекта стало использование российской платформы автоматизации процессов управления информационными технологиями Naumen Service Desk, разработанной отечественными специалистами и защищенной российскими и международными лицензиями. Применение российской разработки полностью отвечает государственным требованиям в области импортозамещения, обеспечивает независимость от поставок импортных ИТ-решений, исключает курсовые риски на этапе поддержки.



Использование технологий Naumen позволило в кратчайшие сроки провести миграцию сервисов поддержки пользователей с использовавшейся до этого американской системы BMC Remedy на новую платформу, с одновременным расширением функциональных возможностей. В частности, в системе реализованы инструменты дополнительного контроля за своевременностью и качеством исполнения обязательств в рамках договоров технической поддержки оборудования и информационных систем.



«Если компоненты Service Desk ранее уже были апробированы в проектах других компаний электроэнергетики, то функционал учета и управления ИТ-активами создавался компанией Naumen в партнерстве со специалистами по информационным технологиям Системного оператора. Эта сложная совместная работа дала отрасли адаптированную к реалиям российского законодательства систему управления ИТ-активами», – отметил директор по информационным технологиям АО «СО ЕЭС» Глеб Лигачев.



В рамках проекта в Системном операторе сформирована единая централизованная база данных, содержащая актуальную информацию об ИТ-активах компании, включая виртуальные среды и машины, а также внедрены процессы управления, обеспечивающие поддержание информации об ИТ-активах в актуальном состоянии. Все это позволяет сократить трудозатраты и повысить качество планирования развития и реновации ИТ оборудования.



Конкурс «Проект года» проводит официальное сообщество ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза Директоров ИТ России. Ключевая особенность конкурса состоит в том, что достижения оценивают сами ИТ-директора путем онлайн-голосования на базе сбалансированной методологии оценки проектов, выработанной отраслевыми экспертами и утвержденной ИТ-сообществом. Официальный сайт конкурса http://www.globalcio.ru/projectoftheyear/2016/projects/