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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Смоленскэнерго проводит работы по технологическому присоединению спортивного комплекса в г. Смоленске

В первом квартале 2017 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» планирует завершить технологическое присоединение спортивно-оздоровительного комплекса ООО «Спорт-ВМ» на ул. Дзержинского в г.Смоленске. Максимальная мощность объекта составит 149 кВт. В рамках технологического присоединения будет выполнено строительство кабельной линии 6 кВ порядка 500 метров. Из них 100 метров кабеля будет выполнено методом горизонтально направленного бурения.

Техприсоединение новых спортивных объектов Смоленскэнерго ведет не только в областном центре, но и в других населенных пунктах области. Так в 2016 году энергетики завершили присоединение главного спортивного объекта Кардымовского района - физкультурно-оздоровительного комплекса. Смоленскэнерго в рамках проекта было проложено 60 м кабельной линии 0,4 кВ. Открытие объекта состоялось 15 сентября 2016 года. Годом ранее закончено технологическое присоединение нового физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Темкино, крытого спортивно-оздоровительного комплекса в г. Ярцево Смоленской области и теннисного корта в г. Сафоново.

Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». При этом работам на социально-важных объектах ежегодно уделяется особое внимание.

В городских физкультурно-спортивных организациях г. Смоленска в настоящий момент занимается более 96 тыс. человек. Спортивные сооружения областного центра позволяют проводить соревнования любого уровня, тренировать спортсменов, в том числе членов сборной страны. Спортсмены из Смоленска становятся чемпионами России, Европы, мира, Олимпийскими чемпионами. Именно поэтому строительству новых современных спортивных объектов уделяется большое значение.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
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