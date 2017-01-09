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Пресс-релизы

ТрансТелеКом продолжил сотрудничество с УМВД в Ангарске

ТрансТелеКом продолжил сотрудничество с УМВД в Ангарске

31 января 2017, 17:10
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ТТК

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В результате победы в открытом аукционе, макрорегиональный филиал «Сибирь» компании ТрансТелеКом, одного из крупнейших операторов связи в России, продолжил оказание услуг связи УМВД по городу Ангарску.

В течение трех лет ТрансТелеКом предоставляет выделенные цифровые  каналы связи пропускной способностью 1 Гбит/с для обмена данными между всеми подразделениями Управления МВД по городу Ангарску. Данная услуга  позволяет сделать работу Управления более эффективной.

 «У компании огромный опыт оказания услуг связи правоохранительным органам. На протяжении 7 лет мы работаем с ГУ МВД России по Красноярскому краю,   в течение 10 лет обеспечиваем каналами связи Забайкальское линейное управление МВД на транспорте. Понимая ответственность работы с такими клиентами, мы всегда гарантируем качество предоставляемой услуги и конфиденциальность информации», – прокомментировал директор Макрорегиона «Сибирь» компании ТрансТелеКом Андрей Колесник.

Компания: Компания ТТК
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