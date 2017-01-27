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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году специалисты МРСК Юга заменили 1,5 тысяч ответвлений от воздушных линий к домам астраханцев

В 2016 году специалисты МРСК Юга заменили 1,5 тысяч ответвлений от воздушных линий к домам астраханцев

31 января 2017, 15:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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Около 1,5 тысячи устаревших ответвлений в частные домовладения жителей Астраханской области заменили специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в 2016 году. Для этого было использовано 27 километров самонесущего изолированного провода (СИП).

Эта работа продолжится и 2017 году в рамках ремонтной программы. Самонесущий изолированный провод имеет более высокий класс безопасности, устойчив к механическим повреждениям, неблагоприятным природным воздействиям и обладает высокими противопожарными свойствами. Применение СИП позволяет существенно сократить риск травматизма среди населения в случае несоблюдения правил электробезопасности и практически исключает несанкционированное подключение к электросети.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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