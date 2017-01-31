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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году в "Липецкэнерго" поступило 36 тысяч обращений потребителей

В 2016 году в Липецкэнерго поступило 36 тысяч обращений потребителей

31 января 2017, 15:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО, ЦОК

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За период с января по декабрь 2016 года в офисы обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» поступило 36 114 обращений от граждан. Из них 85 % (30 585 шт.) обращений от физических лиц, 15 % (5 529 шт.) от юридических.

Подавляющее число заявлений касалось предоставления услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям, таких обращений поступило 11 843. Помимо этого «Липецкэнерго» предоставило широкий спектр дополнительных услуг, среди которых наибольшей популярностью пользовалась услуга по установке и замене приборов учета. Таким образом, в 2016 году специалисты Липецкэнерго установили и заменили 1 658 приборов учета.

По-прежнему востребована такая услуга, как техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования, более 270 обращений поступило к специалистам «Липецкэнерго». Потребители обратились за услугами Сопровождение ТП (1420 заявлений), Испытания и диагностика электрооборудования (91 заявление), Переустройство сетевых объектов (38 заявлений), Организация систем наружного освещения (41 заявление), Предоставление технических ресурсов (1561 заявлений, из них 817 заявок на восстановление документов по ТП), Проектирование и строительство объектов энергетики (7 заявлений)

Для удобства клиентов в «Липецкэнерго» действуют 20 офисов обслуживания потребителей в каждом районном центре области и один объединенный Центр обслуживания в Липецке. Оставить заявку на технологическое присоединение, предоставление дополнительных услуг, записаться на прием в офис обслуживания можно также на сайте МРСК Центра www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям».

«Ежегодно мы работам над повышением качества предоставляемых услуг, а также постоянно стараемся оптимизировать сроки выполнения работ в интересах потребителей. Вместе с тем, уровень квалификации наших специалистов позволяет заявителям получить ответы на все интересующие их вопросы»,- прокомментировал заместитель директора по реализации и развитию услуг «Липецкэнерго» Александр Косолапов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

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