В Белгороде начался выпуск атомной арматуры

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
31 января 2017, 14:31
Рубрика: Россия
Метки: АЭС, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО
В Белгороде начали выпуск оборудования для АЭС и ТЭЦ. Новые производственные мощности на крупном машиностроительном предприятии ввели в строй в рамках сотрудничества с немецкой фирмой.
По словам генерального директора предприятия Александра Ващенко, новый производственный участок по изготовлению опорно-подвесных систем трубопроводов не имеет аналогов в России, а его продукция востребована в атомной промышленности не только в России, но и за рубежом. Инвестиции в проект составили 100 миллионов рублей. Ващенко во время экскурсии по новому цеху подчеркнул: закупать оборудование не пришлось, большая часть линии была в распоряжении предприятия, специалистам которого осталось лишь настроить ее на выпуск конкурентоспособной продукции, передает РГ.
В результате, опорно-подвесные системы здесь могут производить как по российским, так и международным стандартам. В этой связи белгородский губернатор Евгений Савченко отметил, что сотрудникам предприятия важно не только производить инновационную продукцию, но и выступать разработчиками новых инжиниринговых решений.
Александр Ващенко, в свою очередь, отметил, что завод продолжит свое развитие. В программе - запуск проекта по модернизации котельного оборудования. Инвестиции составят примерно 200 миллионов рублей, при этом, как подчеркнул менеджер, оборудование намерены приобрести либо за счет собственных средств, либо по лизинговым программам.