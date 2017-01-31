Ветряная турбина в Дании побила мировой рекорд по выработке электричества

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
31 января 2017, 16:12
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Турбина, установленная в Датском Национальном центре испытания больших ветрогенераторов в городе Остерлид, за сутки произвела почти 216 000 кВт*ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством стандартный американский дом на 20 лет вперед.
Ветряная турбина на 9 МВт производства компании MHI Vestas Offshore Wind — совместного предприятия Vestas Wind Systems и Mitsubishi Heavy Industries — представляет собой усовершенствованную версию турбины V164-8 МВт, которая была выпущена еще в апреле 2014 года и установила предыдущий рекорд, выработав 192 000 кВт*ч энергии за 24 часа.
Высота новой турбины составляет около 220 метров, а длина ее 38-тонных лопастей — порядка 80 метров. При этом ометаемая площадь поверхности превышает 21 000 м2, что даже больше, чем площадь лондонского колеса обозрения London Eye, пишет Digital Trends.
«Теперь мы уверены, что наша турбина на 9 МВт доказала, что она готова к выпуску на рынок, и верим в то, что она сыграет важную роль в снижении стоимости энергии прибрежного ветра», — говорит Торбен Хвид, главный технический директор компании MHI Vestas Offshore Wind, передает Хайтек.