ЗиО-Подольск приступил к производству оборудования для АЭС "Куданкулам"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
31 января 2017, 15:18
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, ЗИО-ПОДОЛЬСК
В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) состоялось штатное мероприятие в рамках договоров на изготовление оборудования для энергоблоков № 3 и 4 индийской АЭС «Куданкулам». В стартовом совещании по проверке готовности предприятия к производству аппаратов машинного зала АЭС участвовали представители Индийской корпорации по атомной энергии (ИКАЭЛ), АО АСЭ, АО «ВПО «ЗАЭС».
По результатам проверки оформлен протокол с положительным результатом, согласно которому принято решение о запуске в производство подогревателей высокого давления ПВД-К-5, ПВД-К-6, сепараторов-пароперегревателей СПП-1000-1, комплектующих и запасных частей. Также установлена готовность производства комплектующих и запасных частей для конденсатосборника и сепаратосборника.
Всего для второй очереди АЭС «Куданкулам» завод изготовит по восемь комплектов СПП-1000-1 и ПВД-К-5,6. Кассеты пароперегревателей СПП-1000-1 будут производиться по новой технологии, разработанной специалистами завода, что позволит повысить температуру нагреваемого пара на выходе из СПП.
В 2003-2004 гг. ПАО «ЗиО-Подольск» изготовил и отправил для строящихся энергоблоков № 1 и 2 индийской АЭС оборудование реакторного и машинного залов: по восемь комплектов парогенераторов ПГВ-1000, СПП-1000-1, ПВД, а также 24 теплообменных модуля системы пассивного отвода тепла (СПОТ), трубопроводы различного назначения и фильтры.
Кроме оборудования машзала, Атомэнергомаш поставляет для энергоблоков № 3 и 4 целый ряд ключевого оборудования ЯППУ: парогенераторы, главный циркуляционный насос, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод.