 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

АО "Каббалкэнерго": отпуск электроэнергии в 2016 году превысил показатели 2015 года на 2,8%

АО Каббалкэнерго: отпуск электроэнергии в 2016 году превысил показатели 2015 года на 2,8%

1 февраля 2017, 13:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО

Обсудить на форуме

172 просмотра

Результаты энергосбытовой деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии за 2016 год обсудили на заседании балансовой комиссии АО «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети»).

Комиссией было отмечено, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, общий кризис неплатежей и критически низкий уровень оплаты за потребленную электроэнергию предприятий ЖКХ (56%), в целом по итогам 2016 года «Каббалкэнерго» вышло на показатель реализации электроэнергии 92,3%, что на 0,1% выше аналогичного показателя 2015 года. Кроме того, по уровню оплаты поставленной электроэнергии компания на протяжении всего отчетного периода стабильно занимала одну из лидирующих позиций среди республик СКФО.

Обсудив работу структурных подразделений Общества, комиссия заключила, что в 2016 году практически все энергосбытовые отделения и службы АО «Каббалкэнерго» сработали как единый механизм. И только в силу объективных причин не удалось вывести показатель реализации на стопроцентный уровень.

Участниками заседания был отмечен и тот факт, что компания всецело выполнила принятые на себя обязательства по обеспечению энергоресурсом жителей республики. При этом отпуск в сеть электроэнергии в 2016 году превысил этот показатель предыдущего года на 2,8%, составив 1 596 млн кВт.ч. Кроме того, по состоянию на 1 января 2017 года в полном объеме произведен расчет с Кабардино-Балкарским филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа». За услуги по передаче электроэнергии сетевой компании перечислено 1 млрд 300 млн рублей.

На высоком профессиональном уровне отработала 2016 год юридическая служба АО «Каббалкэнерго». Охват претензионно-исковой работой за этот период составил 99,7%, а результатом стало погашение долга в размере 114, 8 млн рублей.

Детально проанализировав результаты деятельности Общества в 2016 году, начальникам энергосбытовых отделений была дана установка на активизацию работы по погашению дебиторской задолженности по всем группам потребителей, усиление контроля за своевременными платежами организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, а также систематическое информирование районных администраций о необходимости принятия мер по стабилизации платежной дисциплины предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Подводя итоги заседания, Аслан Докшукин призвал руководителей структурных подразделений не останавливаться на достигнутых результатах, добиваться положительной динамики всех без исключения показателей.

«От личного вклада и личной нацеленности каждого из нас на успешное решение поставленных задач зависит итог работы Общества в целом», - заключил он.

В работе производственного совещания приняли участие главный специалист отдела анализа и контроля продаж на розничном рынке электроэнергии Департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кристина Багандова, заместители управляющего директора, начальники юридического отдела и отдела безопасности, а также начальники энергосбытовых отделений АО «Каббалкэнерго».

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!