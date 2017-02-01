АО "Каббалкэнерго": отпуск электроэнергии в 2016 году превысил показатели 2015 года на 2,8%

Результаты энергосбытовой деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии за 2016 год обсудили на заседании балансовой комиссии АО «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети»).



Комиссией было отмечено, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, общий кризис неплатежей и критически низкий уровень оплаты за потребленную электроэнергию предприятий ЖКХ (56%), в целом по итогам 2016 года «Каббалкэнерго» вышло на показатель реализации электроэнергии 92,3%, что на 0,1% выше аналогичного показателя 2015 года. Кроме того, по уровню оплаты поставленной электроэнергии компания на протяжении всего отчетного периода стабильно занимала одну из лидирующих позиций среди республик СКФО.



Обсудив работу структурных подразделений Общества, комиссия заключила, что в 2016 году практически все энергосбытовые отделения и службы АО «Каббалкэнерго» сработали как единый механизм. И только в силу объективных причин не удалось вывести показатель реализации на стопроцентный уровень.



Участниками заседания был отмечен и тот факт, что компания всецело выполнила принятые на себя обязательства по обеспечению энергоресурсом жителей республики. При этом отпуск в сеть электроэнергии в 2016 году превысил этот показатель предыдущего года на 2,8%, составив 1 596 млн кВт.ч. Кроме того, по состоянию на 1 января 2017 года в полном объеме произведен расчет с Кабардино-Балкарским филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа». За услуги по передаче электроэнергии сетевой компании перечислено 1 млрд 300 млн рублей.



На высоком профессиональном уровне отработала 2016 год юридическая служба АО «Каббалкэнерго». Охват претензионно-исковой работой за этот период составил 99,7%, а результатом стало погашение долга в размере 114, 8 млн рублей.



Детально проанализировав результаты деятельности Общества в 2016 году, начальникам энергосбытовых отделений была дана установка на активизацию работы по погашению дебиторской задолженности по всем группам потребителей, усиление контроля за своевременными платежами организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, а также систематическое информирование районных администраций о необходимости принятия мер по стабилизации платежной дисциплины предприятий жилищно-коммунального комплекса.



Подводя итоги заседания, Аслан Докшукин призвал руководителей структурных подразделений не останавливаться на достигнутых результатах, добиваться положительной динамики всех без исключения показателей.



«От личного вклада и личной нацеленности каждого из нас на успешное решение поставленных задач зависит итог работы Общества в целом», - заключил он.



В работе производственного совещания приняли участие главный специалист отдела анализа и контроля продаж на розничном рынке электроэнергии Департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кристина Багандова, заместители управляющего директора, начальники юридического отдела и отдела безопасности, а также начальники энергосбытовых отделений АО «Каббалкэнерго».