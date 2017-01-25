Азотный трансформатор тока от ЗАО "ЗЭТО"

В ряду серийно выпускаемых аппаратов под маркой ЗАО «ЗЭТО» появилась новая разработка. Азотные трансформаторы тока на напряжение 110 киловольт — уникальный авторский проект великолукского предприятия, не имеющий на сегодняшний день аналогов. Его главная особенность в том, что это абсолютно безопасный, экологически чистый продукт, а наличие в его составе азота дает целый ряд существенных преимуществ.



«Азот не горит, поэтому проблема взрывобезопасности в этих изделиях решена, — говорит технический директор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий Иванов. — Известно, что атмосфера земли почти на 80% состоит из азота, а, значит, что в объеме выпускаемых трансформаторов этот газ не может оказать вредного воздействия на среду. Хочу отметить также, что мы разработали совершенно новое направление, уже освоили выпуск этой продукции, провели испытания и получили заключение о возможности применения у наших основных заказчиков — Россети и Федеральная Сетевая компания. На сегодняшний день азотные трансформаторы нашего производства имеют успешный опыт эксплуатации на объектах энергообеспечения республики Крым, в ПАО «Россети» и ПАО «Федеральная Сетевая компания ЕЭС».



Над созданием этого изделия трудились все службы и производственные цеха ЗАО «ЗЭТО». Заводские специалисты сделали все, чтобы новые трансформаторы имели повышенный коэффициент пожаробезопасности, работали практически в любых климатических условиях и не загрязняли окружающую среду.



«Подобные разработки — дело дорогостоящее, и когда-то еще в советское время этим в основном занимались институты. Теперь же мы имеем возможность думать, творить и экспериментировать самостоятельно», - уточняет Дмитрий Иванов.



Отметим, что 2017-ый год объявлен Годом экологии. И есть надежда, что природосберегающие азотные трансформаторы ЗАО «ЗЭТО» приобретут столь же высокий спрос среди заказчиков, как элегазовые. А позже смогу занять достойное место на различных энергообъектах РФ.