Cabex-2017: "Москабельмет" готовит сюрпризы

ГК «Москабельмет» приглашает клиентов и партнеров, а также всех желающих на выставку Cabex-2017, для которой готовит совершенно новый стенд и особенную форму подачи информации.



C 21 по 23 марта 2017 года в московском КВЦ «Сокольники» уже в 16-й раз пойдет международная выставка Cabex, которая соберет на одной площадке не только российских, но и зарубежных производителей кабельно-проводниковой продукции. Выставка станет удобной бизнес-площадкой для установления выгодных и интересных деловых контактов, обмена опытом и знаниями, обсуждением актуальных проблем отрасли. В рамках Cabex-2017 запланирована насыщенная деловая программа, включающая в себя конференции, семинары и круглые столы, а также Всероссийский кабельный конгресс, на котором будет освещен большой спектр вопросов, связанных как с производством кабельно-проводниковой продукции, так и с ее применением.



Уникальный участник



«Москабельмет» традиционно станет одним из крупнейших участников данного мероприятия, представив на своем стенде продукцию производственных предприятий группы компаний, среди которых 5 заводов. Таким образом, гости выставки смогут познакомиться с продукцией сразу нескольких направлений кабельно-проводникового производства ведущего игрока кабельного рынка страны. Это и силовые, контрольные и оптические кабели, и кабели специального назначения, и обмоточные провода, и цветной прокат. К слову, «Москабельмет» — одна из трех компаний России, производственный сектор которой охватывает полный цикл изготовления всего ассортимента продукции: от медной катанки до готового кабеля.



В новом году — по-новому



Постоянные посетители «Кабекса» наверняка уже знакомы с нашим стендом, с которым мы принимали участие в предыдущих выставках, однако в этом году мы приготовили для вас нечто особенное. Наш стенд не только поменял свое расположение (теперь это А 351) и стал больше по площади: теперь у него совершенно новая концепция и новый, уникальный дизайн, а информация представлена в ином, нежели прежде, формате. Все это – результат кропотливой работы, которая велась с целью сделать для гостей посещение нашего стенда особенно интересным и запоминающимся.



Расскажем и покажем



«Москабельмет» — опытный участник всевозможных масштабных отраслевых мероприятий: например, в конце минувшего года мы работали на Российском энергетическом форуме, состоявшимся в Уфе, и на выставке «Электрические сети», проходившей в Москве. На ней мы представили доклад «Система мониторинга кабелей с БПИ». Если у вас остались какие-либо вопросы по теме доклада или появились новые, мы с удовольствием ответим на них, а также проконсультируем по всем нашим продуктам. Приходите на Cabex-2017 и посетите наш стенд, где по каждому представленному направлению будет работать отдельный специалист! До встречи на Cabex-2017!