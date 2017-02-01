Для льготной категории потребителей в Славянском энергорайоне построено и реконструировано 568 энергообъектов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 14:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В течение 2016 года специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (группа «Россети») для подключения потребителей льготной категории построили, реконструировали и ввели в эксплуатацию 568 энергообъектов в распределительных сетях Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов Краснодарского края. На выполнение данных работ было направлено более 228 миллионов рублей.
В течение года было построено более 57 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 киловольт, выполнено техническое перевооружение свыше 100 км линий. Построено и реконструировано с увеличением мощности 84 комплектных трансформаторных подстанции общей мощностью 14 мегаватт.
Благодаря проведенным работам созданы технические возможности для подключения к электросетям и увеличения потребляемой мощности для 1,5 тысяч бытовых потребителей Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов. Кроме того, эти мероприятия повысили надежность и качество электроснабжения абонентов, подключенных к сетям Славянского филиала Кубаньэнерго ранее.
– Одной из главных задач энергетиков является присоединение к сетям филиала новых потребителей. В связи с этим в Славянском энергорайоне ежегодно строятся и реконструируются десятки линий электропередачи и трансформаторных подстанций. В 2017 году работа будет продолжена, – отметил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Евгений Рудь.