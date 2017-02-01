 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Для льготной категории потребителей в Славянском энергорайоне построено и реконструировано 568 энергообъектов

Для льготной категории потребителей в Славянском энергорайоне построено и реконструировано 568 энергообъектов

1 февраля 2017, 14:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

132 просмотра

В течение 2016 года специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (группа «Россети») для подключения потребителей льготной категории построили, реконструировали и ввели в эксплуатацию 568 энергообъектов в распределительных сетях Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов Краснодарского края. На выполнение данных работ было направлено более 228 миллионов рублей.

В течение года было построено более 57 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 киловольт, выполнено техническое перевооружение свыше 100 км линий. Построено и реконструировано с увеличением мощности 84 комплектных трансформаторных подстанции общей мощностью 14 мегаватт.

Благодаря проведенным работам созданы технические возможности для подключения к электросетям и увеличения потребляемой мощности для 1,5 тысяч бытовых потребителей Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов. Кроме того, эти мероприятия повысили надежность и качество электроснабжения абонентов, подключенных к сетям Славянского филиала Кубаньэнерго ранее.

– Одной из главных задач энергетиков является присоединение к сетям филиала новых потребителей. В связи с этим в Славянском энергорайоне ежегодно строятся и реконструируются десятки линий электропередачи и трансформаторных подстанций. В 2017 году работа будет продолжена, – отметил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Евгений Рудь.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!