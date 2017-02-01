Fortum приступил к строительству в Ульяновской области первого в России ветропарка

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 14:14
Рубрика: Россия
Метки: ФОРТУМ, АЛЬТЕРНАТИНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ, Fortum
Финский энергоконцерн Fortum приступил к строительству в Ульяновской области первого в России парка ветрогенерирующих мощностей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.
"Данный пилотный проект предусматривает строительство ветрогенерационного парка мощностью 35 МВт. Ульяновская область взяла на себя разработку соответствующих земельных участков, развитие инфраструктуры и проведение ветроизмерений. Сейчас завершаются измерения еще на один парк мощностью порядка 600 МВт", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе не уточнили сумму инвестиций в реализацию проекта. Ранее сообщалось, что затраты на создание ветропарка в Ульяновской области составят порядка 65 млн евро.