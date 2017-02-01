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Отраслевые новости: Россия

Fortum приступил к строительству в Ульяновской области первого в России ветропарка

Финский энергоконцерн Fortum приступил к строительству в Ульяновской области первого в России парка ветрогенерирующих мощностей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Данный пилотный проект предусматривает строительство ветрогенерационного парка мощностью 35 МВт. Ульяновская область взяла на себя разработку соответствующих земельных участков, развитие инфраструктуры и проведение ветроизмерений. Сейчас завершаются измерения еще на один парк мощностью порядка 600 МВт", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе не уточнили сумму инвестиций в реализацию проекта. Ранее сообщалось, что затраты на создание ветропарка в Ульяновской области составят порядка 65 млн евро.

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