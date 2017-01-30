ГК IEK – WorldSkills: Ты в профессию идешь? Мы тебе поможем!

Группа компаний IEK уже несколько лет поддерживает развитие профессиональной квалификации электромонтажников и может считаться экспертом в создании системы профориентации и непрерывного образования нового образца. Почти три года назад она стала первым и самым активным партнером WorldSkills Russia при становлении профессиональной компетенции «Электромонтажные работы», участвует в разработке и аудите заданий, проводит аттестацию учебных центров в регионах. Полтора года назад ГК IEK стала основателем и партнером компетенции «Электромонтажные работы» программы ранней профориентации школьников в возрасте от 10 до 17 лет JuniorSkills. Программа была инициирована в 2014 году фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Цель программы — помочь детям выбрать будущую профессию, дать навыки конкретных рабочих профессий и, в перспективе, воспитать высококвалифицированного современного рабочего.



Несмотря на небольшой срок развития компетенции «Электромонтажные работы», она получила международный статус, а первые результаты говорят о том, что это направление выбрано правильно. Именно российский студент из Хабаровска Андрей Шпадарук стал серебряным призером чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2015 года среди юниоров в возрасте 14+ и победителем Регионального чемпионата Хабаровского края 2016 года. В поиске и подготовке к соревнованиям молодого и перспективного профессионала принял участие давний партнер Группы компаний IEK — Электротехническая компания «Мирэкс». В 2016 году в городе Кандалакше Мурманской области состоялись сразу два чемпионата WorldSkills, на которых настоящей сенсацией стали выступления российской команды девочек — Кати Гараниной и Вероники Лепейко из Кандалакшского индустриального колледжа. На Национальном чемпионате WorldSkills они доказали, что дети могут собрать схему пуска-реверса двигателя за 1 час 20 минут, а затем стали победителями чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Сегодня в Мурманской области из 36 участников программы JuniorSkills шестеро ребят выбрали профессию электрика и подали документы на поступление в колледж.



В декабре 2016 года на EuroSkills 2016, проходившем в швейцарском Гетеборге, Россия впервые показала программу JuniorSkills «живьем» на международном уровне. В демонстрации первыми приняли участие юные электрики из Новосибирска, собиравшие конкурсные схемы на электротехническом оборудовании IEK®.



Специалисты ГК IEK помогли в профессиональном становлении множества будущих электромонтажников. Работа с юными талантами, позволяющая вырасти над собой, вырасти в выбранной профессии — важное направление деятельности любого современного производителя. А Группа компаний IEK помогает ребятам не только освоить азы важной профессии, но во многом и найти свой путь в жизни.