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Новости компаний

ГК "Меридиан" реконструировала две подстанции в рамках программы ОФЗ

ГК Меридиан реконструировала две подстанции в рамках программы ОФЗ

1 февраля 2017, 13:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕРИДИАН, ПОДСТАНЦИЯ

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Меридиан, подстанция

Группа компаний «Меридиан» завершила реконструкцию подстанций (ПС) № 345 «Красное село-2» филиал «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» и № 304 «Запорожская» филиал «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» в рамках программы ОФЗ, в ходе которой сетевой компанией велись работы на 30 объектах.

В процессе реконструкции на ПС № 345 «Красное село-2» специалисты ГК «Меридиан» выполнили демонтаж старых и монтаж новых трансформаторов 2х10 МВА, провели установку линейных и секционных разъединителей 110 кВ, смонтировали новые шкафы автоматики регулирования напряжения трансформаторов. На ПС № 304 «Запорожская» также проведена установка трансформаторов 2х10 МВА. Кроме того, на обеих подстанциях выполнена реконструкция пожарных проездов и строительство подъездных дорог.

По итогам выполненных работ ГК «Меридиан» получила благодарственное письмо от ПАО «Россети», в котором отмечается, что данный проект войдет не только в историю «Ленэнерго», но и всего электросетевого комплекса страны. Ведь благодаря вкладу специалистов «Меридиана» всего за полгода удалось выполнить пятилетний план по строительству и реконструкции объектов электросетевой инфраструктуры, необходимых для подключения новых потребителей.

«Наша компания имеет большой опыт подобных работ. Благодаря этому мы были уверены, что сможем не только успешно реализовать столь ответственный проект, но и учесть все пожелания заказчика по импортозамещению», – отметил исполнительный директор ГК «Меридиан» Алексей Максимихин.

Как сообщалось в материалах компании, для реализации программы по технологическому присоединению около 30 тысяч абонентов, по указанию президента России «Ленэнерго» была оказана государственная поддержка в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 32 млрд рублей.

Компания: ГК "Меридиан"

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