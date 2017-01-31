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Отраслевые новости: Энергетика

"Ленэнерго" обеспечило мощность спасательной станции на Среднем Суздальском озере

Ленэнерго обеспечило мощность спасательной станции на Среднем Суздальском озере

1 февраля 2017, 13:36
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило дополнительную мощность спасательной станции на Эриванской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция №90.

Для создания внешней схемы электроснабжения здания спасательной станции специалисты смонтировали воздушную линию электропередачи 0,4 кВ. При строительстве использовали современный самонесущий изолированный провод, безопасный для птиц.

На Суздальских озерах работают 4 круглосуточных сезонных спасательных поста. Станции оснащены специальным снаряжением и плавсредствами. Дежурство на постах осуществляет городская поисково-спасательная служба.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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