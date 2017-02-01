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Отраслевые новости: Россия

Медведев назвал слабое место российской промышленности

Медведев назвал слабое место российской промышленности

1 февраля 2017, 17:38
Рубрика: Россия
Метки: СТАНКОСТРОЕНИЕ

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В российской промышленности сохраняется высокая зависимость от импортных станков. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Это пока наше, скажем по-честному, слабое место, потому что мы научились создавать такие производства, но, чего скрывать, значительная часть оборудования здесь иностранная», — сказал он в ходе посещения одного из предприятий концерна «Алмаз-Антей», передает Лента.ру.

Глава кабмина отметил, что в России уже есть новые предприятия по выпуску станков в кооперации с зарубежными холдингами, например, в Ульяновске. «Но нам обязательно надо вернуться к тому, что раньше называлась индустрия средств производства. Нужно обязательно в эту сферу вернуться и обязательно начать и лицензионное производство, и собственное производство», — сказал Медведев.

Медведев также подчеркнул, что Россия находится в сложном положении из-за объявленной ей США и странами ЕС торговой войны и санкционного давления.

В настоящее время в России создана крупная станкостроительная компания «Стан», объединяющая шесть предприятий. В январе 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что на ее базе сформируют станкостроительный холдинг в который войдет до 10 заводов. Сейчас на «Стан» приходится производство половины всех металлоборабатывающих станков в России.

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