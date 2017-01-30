Мэр Вологды поблагодарил энергетиков МРСК Северо-Запада за ремонтно-восстановительные работы на частной ПС "Ява"

В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява». В мероприятии принял участие мэр города Андрей Травников.



«Действительно, январь выдался напряженным не только для коммунальных служб, но и для «Вологдаэнерго». Вы работали в непростых погодных условиях: перепады температур, снег и аномальные морозы дали о себе знать. Кульминацией сложной обстановки стала авария на частной ПС «Ява» с последующей потерей электроснабжения значительной части города. Все работы по восстановлению объекта легли на плечи «Вологдаэнерго», и благодаря вашей оперативной работе и взаимодействию со смежными организациями удалось избежать серьезных последствий этой аварии. Электроснабжение было возобновлено качественно, грамотно и профессионально», - сказал Андрей Травников.



Напомним, по поручению Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, из Череповца был привезен КРУН (комплектное распределительное устройство наружной установки), специалистами филиала был спроектирован соответствующий план работ. Все процедуры по монтажу и наладке на оборудовании производились в круглосуточном режиме. Параллельно были проведены испытания и диагностика имеющегося силового трансформатора на данной подстанции. Согласно графику, 11 января оборудование было доставлено на подстанцию, 13 января КРУН был поставлен под напряжение.



«Благодарю весь персонал «Вологдаэнерго», кто трудился на данной подстанции. Вы привыкли работать круглые сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, и в этой ситуации вы еще раз это доказали. Конечно, были сложные моменты на протяжении всех ремонтно-восстановительных работ, но вы отработали четко и слаженно, без оглядки на эти проблемы», - резюмировал Андрей Травников.



В ближайшее время будет принято решение по дальнейшей судьбе ПС «Ява», а также дополнительным мерам по повышению надежности электроснабжения населения.