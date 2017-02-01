На ремонт трансформаторных подстанций в Краснодарском энергорайоне в 2016 году было направлено 13 млн руб.

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний ПАО «Россети») в 2016 году провели комплексный ремонт 48 трансформаторных подстанций на общую сумму более 13 млн руб.
Все запланированные мероприятия выполнены в установленный срок. При этом значительная часть работ реализована собственными силами. Отремонтировано несколько сотен единиц основного и вспомогательного оборудования подстанций.
– Проведение ремонтных мероприятий является залогом не только успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок, но и способствует сокращению технологических потерь электроэнергии и повышению эффективности электросетевого комплекса, – отметил директор Краснодарского филиала Кубаньэнерго Владимир Михайлов. – Своевременный и качественный ремонт оборудования позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей.