Правительство Российской Федерации приступило к подготовке программы развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в поездке Председателя Правительства России Дмитрия Медведева в Кировскую область, в ходе которой прошло совещание о развитии производственных мощностей организаций оборонно-промышленного комплекса для выполнения государственных программ вооружения.



Перед заседанием Дмитрий Медведев посетил АО «Кировское машиностроительное предприятие», осмотрел образцы продукции и побеседовал с работниками предприятия. АО «КМП» создано 20 февраля 2016 года и входит в состав Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». Производство предприятия включает механическую обработку, сварку, изготовление электрожгутов и деталей из неметаллов, нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий, сборочные и испытательные работы для изготовления серийной продукции по номенклатуре АО «Концерн ВКО “Алмаз – Антей”».



В ходе совещания о развитии производственных мощностей организаций ОПК для выполнения государственных программ вооружения России Дмитрий Медведев отметил, что даже в довольно непростых макроэкономических условиях производственные мощности оборонно-промышленного комплекса развиваются.



"В целом результаты выполнения оборонного заказа в 2016 году свидетельствуют о том, что мы находимся на верном пути. Это касается и вооружения, и военной, и специальной техники. Здесь достигнут очень хороший уровень – порядка 99%. Это больше на 1,5%, чем было в 2015 году, и на 3% – чем было в 2014 году", - сказал глава Правительства России.



Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что по предварительным итогам работы 2016 года ожидается повышение темпов роста продукции более чем на 10%.



«Мы приступили к подготовке программы развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года. Безусловно, эта программа связана с госпрограммой вооружений. И эта корреляция, как и раньше, должна соблюдаться. При этом необходимо изыскать финансирование на весь период. Деньги на ближайшие годы у нас запланированы, они есть в бюджете и не будут меняться», - подчеркнул глава Правительства России.