 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

"Ростелеком" начал подключение по оптике малоэтажных домов в райцентре Ардон Северной Осетии

Ростелеком начал подключение по оптике малоэтажных домов в райцентре Ардон Северной Осетии

1 февраля 2017, 14:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

Обсудить на форуме

149 просмотров

«Ростелеком» подключил к сети интернет первых абонентов в районном центре Ардон республики Северная Осетия - Алания. Здесь создана оптическая инфраструктура связи на базе технологии PON (passive optical network).

В Ардоне уже подключено 62 домовладения в районах малоэтажной застройки: это улицы Горького, Коммунальная, 319-й Стрелковой Дивизии, Пушкина. В первом квартале нынешнего года «Ростелеком» планирует подключить еще 40. Всего возможностями технологии PON смогут воспользоваться жители 244 частных домовладений в Ардоне. В ходе реализации проекта специалисты компании проложили около 8 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Михаил Баранов, начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Высокоскоростной интернет сегодня – это насущная необходимость, и мы наблюдаем, с какой скоростью растет в нем потребность у наших жителей. «Ростелекому» есть что предложить пользователям».

Компания: ПАО "Ростелеком"
Эта новость часть сюжета «Вопросы волоконно-оптической связи». Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!