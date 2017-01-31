"Ростелеком" начал подключение по оптике малоэтажных домов в райцентре Ардон Северной Осетии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 14:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» подключил к сети интернет первых абонентов в районном центре Ардон республики Северная Осетия - Алания. Здесь создана оптическая инфраструктура связи на базе технологии PON (passive optical network).
В Ардоне уже подключено 62 домовладения в районах малоэтажной застройки: это улицы Горького, Коммунальная, 319-й Стрелковой Дивизии, Пушкина. В первом квартале нынешнего года «Ростелеком» планирует подключить еще 40. Всего возможностями технологии PON смогут воспользоваться жители 244 частных домовладений в Ардоне. В ходе реализации проекта специалисты компании проложили около 8 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Михаил Баранов, начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Высокоскоростной интернет сегодня – это насущная необходимость, и мы наблюдаем, с какой скоростью растет в нем потребность у наших жителей. «Ростелекому» есть что предложить пользователям».