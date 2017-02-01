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Отраслевые новости: Энергетика

Руководство Воркуты осталось довольно новыми дизельными электростанциями

Руководство Воркуты осталось довольно новыми дизельными электростанциями

1 февраля 2017, 13:45
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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На воркутинской ТЭЦ-1, где на днях появились две автоматизированные дизельные электростанции (ДЭС), побывали глава города Юрий Долгих и руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев. Чиновники оценили готовность оборудования к любым инцидентам.

ДЭС призваны повысить надежность и безопасность энергоснабжения потребителей Воркутинского энергоузла. В случае системной аварии автономные источники позволят запустить в работу генерирующее оборудование и ТЭЦ-1, и ТЭЦ-2.

– С их помощью в течение 40-50 минут мы запустим турбину и котел на теплоэлектроцентрали и далее сможем запитать ТЭЦ-2 от ТЭЦ-1, – рассказал исполнительный директор ООО «Воркутинские ТЭЦ» Юрий Линчук. – Необходимость в их использовании может потребоваться в случае возникновения системной аварии, при полном исчезновении напряжения в энергосистеме. Нужно отметить, что вероятность так называемого блэкаута в Воркуте ничтожно мала, но для абсолютной безопасности на уровне федерального министерства было принято решение о поставке в город дизель-генераторов.

ДЭС просты в обращении – работают в автоматическом режиме, так что персоналу достаточно выполнять требования, прописанные в регламенте. По словам руководителя компании, в ближайшее время в город должна прибыть третья мобильная станция, которая станет резервной в случае выхода из строя одной из них. Все установки адаптированы к работе в условиях Крайнего Севера.

После осмотра дизель-генераторов и общения со специалистами руководитель администрации города Игорь Гурьев отметил, что энергетическая стабильность Воркуты постепенно крепнет:

– С появлением нового руководства в «Воркутинских ТЭЦ» произошли большие перемены – много сделано в части энергобезопасности муниципалитета для вывода его из зоны повышенных рисков. Установка на ТЭЦ-1 стационарных дизель-генераторов – один из многих позитивных шагов.

Компания: ПАО "Т Плюс"

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