Совет Федерации ратифицировал соглашение по "Турецкому потоку"

Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу "Турецкий поток".



Вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов отметил, что это крайне значимо не только с экономической и стратегической точки зрения, но "это важный политический сигнал для полноценного формата отношений с Турецкой Республикой", передает РИА Новости.



Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по "Турецкому потоку" 10 октября прошлого года. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Одна предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.



В пояснительных документах отмечается, что целесообразность реализации проекта и подписание соглашения обусловлены, в частности, сокращением транзитных рисков и обеспечением выполнения "Газпромом" контрактных обязательств по поставкам газа в Турцию и страны Евросоюза после 2019 года.



Надежные и бесперебойные поставки газа по "Турецкому потоку" позволят обеспечить ежегодные поступления в российский бюджет экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов только с первой нитки газопровода, говорится в пояснительной записке.



В случае реализации второй нитки и в зависимости от перечня стран, покупатели из которых будут получать газ, идущий транзитом через Турцию, сопоставимые поступления в бюджет могут быть обеспечены за счет экспортных пошлин.



Соглашение предусматривает, что работа на морском участке, которую планируют вести в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах государств-участников в Черном море, не будет облагаться налогами. Кроме того, налоги, таможенные пошлины и сборы, а также иные аналогичные платежи не коснутся транспортных и технических средств (включая суда), труб и предметов материально-технического назначения, перемещаемых для реализации проекта в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах.



Проблем с поставками российского газа по газопроводу не будет, заявил ранее заместитель министра энергетики Юрий Сентюрин. По его словам, турецкая сторона испытывает дополнительные потребности в природном газе. Именно на это ориентирован "Турецкий поток". Более 15 миллиардов кубических метров газа будут поставлять как раз для того, чтобы обеспечить топливом и население и промышленность Турецкой Республики.



Президент Турции Тайип Эрдоган в начале декабря подписал ранее принятый парламентом закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку".

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