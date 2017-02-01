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Отраслевые новости: В мире

Создан проект подводного энергонезависимого города

Создан проект подводного энергонезависимого города

1 февраля 2017, 12:52
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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инновации

инновации

инновации

Токийская архитектурная фирма представила концепцию подводного города. Обитатели Ocean Spiral будут проживать в сферах на глубине 5 км. Источником энергии для города послужат волны, течения и приливы. Проект может быть реализован уже в 2030 году.

Японская архитектурная фирма Shimizu Corporation рассматривает подводные города, как решение экологических и энергетических проблем ближайшего будущего. Климатические изменения могут привести к подъему уровня моря, многие города и страны будут затоплены, а люди лишатся жилья.

Подводные города Ocean Spirals будут защищены от катаклизмов. Для этого архитекторы предлагают размещать жилые сферические комплексы на глубине 5 км.

На дне океана будут установлены гигантские турбины для получения энергии от волн, приливов и течений. Полученная электроэнергия будет поступать в сферу, в которой сможет проживать до 5000 человек. Согласно концепции, в сфере разместятся жилые помещения, офисы, лаборатории, рестораны и школы.

Волновая энергия полностью заполнит все энергетические потребности обитателей Ocean Spiral. По мнению архитекторов, подводные города — это экологичная альтернатива проживанию на земле. Океаны покрывают 70% планеты, поэтому глубоководные системы обладают большим и пока не реализованным потенциалом.

Shimizu Corporation планирует реализовать концепцию к 2030 году, если на проект удастся найти финансирование. Строительство одного подводного города архитекторы оценивают в $26 млрд, сообщает Business Insider.

Согласно исследованию Nature Climate Change, повышение уровня моря в 2017 году может лишить жилья 4,2 миллиона американцев. Решением проблемы в условиях климатической нестабильности могут стать плавучие дома на солнечных батареях — такую концепцию представила калифорнийская архитектурная компания Terry & Terry Architecture. Другое решение — это искусственные острова, организованные по принципу систейдинга. Группа миллиардеров из Кремниевой долины планирует построить архипелаг плавучих островов у берегов Французской Полинезии.

Источник: Хайтек.

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