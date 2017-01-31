Строительство завода "ВолгаГидро" в г. Балакове планируется завершить в конце 2017 года

Члены правительства Саратовской области и главы муниципальных районов и городских округов области во главе с вице-губернатором Игорем Пивоваровым посетили завод «ВолгаГидро» - совместное предприятие по производству компонентов гидротурбин, созданное в г. Балакове при участии федеральной гидрогенерирующей компании ПАО «РусГидро» и австрийской компании Voith Hydro GmbH & Co.KG (Фойт Хайдро)*.

Инвестпроект по строительству завода «ВолгаГидро» является одним из крупнейших в Саратовской области. Его общая стоимость составляет 2,5 млрд рублей. Строительство завода планируется завершить до конца 2017 года, после чего начнется производство гидротурбинного оборудования с поэтапным выводом предприятия на проектную мощность к 2020 году. После ввода в эксплуатацию ООО «ВолгаГидро» войдет в интернациональную систему производства Voith Hydro. По лицензионному соглашению новый завод сможет применять уникальные разработки и технологии концерна в области проектирования и производства оборудования. В перспективе планируется расширить линейку продукции «ВолгаГидро» в соответствии с запросом потенциальных потребителей. В настоящее время завершены работы по монтажу каркаса, ограждающих конструкций и кровли основных зданий и сооружений, подготовлено основание под внутризаводские дороги, выполнено наружное освещение, осуществляются работы по устройству плиты пола производственного корпуса, прокладке внутренних коммуникаций, а также мероприятия по подключению к инженерным сетям.



Руководители муниципальных районов и регионального правительства проявили интерес к способам взаимодействия между органами местного самоуправления и представителями крупного бизнеса. По словам генерального директора «ВолгаГидро» Гюнтера Энгельбутцедера, сотрудничество носит конструктивный характер: при поддержке органов местного самоуправления были оформлены права на пользование земельными участками для строительства объекта, созданы условия для своевременной прокладки сетей водоснабжения к строящемуся заводу.



После ввода ООО «ВолгаГидро» в эксплуатацию предприятие будет производить 6 компонентов гидротурбин для Саратовской ГЭС** (нижнее кольцо, камеру рабочего колеса, крышку турбины, конус крышки турбины, регулирующее кольцо, лопатки направляющего аппарата) и других объектов на территории Российской Федерации и стран СНГ с перспективой выхода на мировой рынок.



Соглашение о строительстве в г. Балаково завода по производству гидротурбинного оборудования «ВолгаГидро» между ПАО «РусГидро» и Voith Hydro было подписано в 2011 году на Петербургском экономическом форуме. Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ООО «ВолгаГидро» составляет 40%, Voith Hydro - соответственно 60%. Операционное управление предприятием осуществляет австрийский концерн.



*Компания «Voith Hydro» - известный в мире поставщик экологически чистого гидроэнергетического оборудования, предлагающий интегрированные решения по установке «под ключ» гидромеханического оборудования, турбинного и генераторного оборудования, вспомогательных механических и электрических систем, систем управления, а также самостоятельно производящий все основные виды оборудования для гидроэлектростанци.



** Проект по замене турбин на Саратовской ГЭС по контракту с Voith Hydro предусматривает замену 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин. В настоящее время в рамках проекта обновлены 5 гидроагрегатов: в 2015 году после модернизации были введены три гидроагрегата (№ 24, 10, 14), в 2016 году – еще два (№ 8, 4). В настоящий момент идут работы на двух гидроагрегатах - № 13 и № 21. Замена всех вертикальных гидротурбин в перспективе позволит увеличить установленную мощность станции до 1505 МВт. Кроме того, реализация проекта обеспечит надежную, безаварийную и безопасную работу ГЭС, повышение её операционной эффективности за счет минимизации операционных затрат и расходов на текущие и капитальные ремонты, а также внедрения инновационных энергосберегающих технологий.