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Пресс-релизы

В 2016 году АО "ОКБМ Африкантов" получило 12 патентов и оформило 4 ноу-хау

В 2016 году АО ОКБМ Африкантов получило 12 патентов и оформило 4 ноу-хау

1 февраля 2017, 17:00
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ОКБМ АФРИКАНТОВ

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В 2016 году АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) в процессе выполнения НИОКР по основным бизнес-направлениям деятельности получило 12 патентов на изобретения и полезные модели, а также оформило 4 секрета производства (ноу-хау).

В частности, изобретение коллектива предприятия стало победителем в Х конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина «Патент года». Изобретение относится к области ядерной техники, а именно к конструкции тепловыделяющей сборки (ТВС) ядерных реакторов с водой под давлением. Предложенные технические решения позволили упростить и ускорить процесс изготовления ТВС, а также снизить сроки останова энергоблока при перегрузке ядерного топлива.

Также в прошлом году АО «ОКБМ Африкантов» получило 6 свидетельств на программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Кроме того, на рассмотрении находится еще 23 заявки на выдачу патента.

Таким образом, в настоящее время портфель интеллектуальной собственности предприятия включает в себя 90 патентов на изобретения и полезные модели, 693 ноу-хау и 91 программа для ЭВМ.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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