В 2016 году АО "ОКБМ Африкантов" получило 12 патентов и оформило 4 ноу-хау

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 17:00
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ОКБМ АФРИКАНТОВ
В 2016 году АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) в процессе выполнения НИОКР по основным бизнес-направлениям деятельности получило 12 патентов на изобретения и полезные модели, а также оформило 4 секрета производства (ноу-хау).
В частности, изобретение коллектива предприятия стало победителем в Х конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина «Патент года». Изобретение относится к области ядерной техники, а именно к конструкции тепловыделяющей сборки (ТВС) ядерных реакторов с водой под давлением. Предложенные технические решения позволили упростить и ускорить процесс изготовления ТВС, а также снизить сроки останова энергоблока при перегрузке ядерного топлива.
Также в прошлом году АО «ОКБМ Африкантов» получило 6 свидетельств на программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Кроме того, на рассмотрении находится еще 23 заявки на выдачу патента.
Таким образом, в настоящее время портфель интеллектуальной собственности предприятия включает в себя 90 патентов на изобретения и полезные модели, 693 ноу-хау и 91 программа для ЭВМ.