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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году энергетики "Пермэнерго" отключили от электроснабжения более 20 тысяч должников

В 2016 году энергетики Пермэнерго отключили от электроснабжения более 20 тысяч должников

1 февраля 2017, 17:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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В период с января по декабрь 2016 года филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» по заявкам ПАО «Пермэнергосбыт» произвел отключение от электроснабжения 20 878 должников. В том числе было отключено 19071 физических и 1807 юридических лиц.

Необходимо отметить, что еще порядка 32 200 поступивших заявок были отменены энергосбытовой компанией. Произошло это потому, что нарушители договорных условий оплаты потребленной электроэнергии погасили свои долги сразу же после получения соответствующих уведомлений, не дожидаясь введения в отношении них реальных санкций.

Мероприятия по ограничению режима потребления электроэнергии в отношении неплательщиков проводятся в целях повышения платежной дисциплины потребителей электроэнергии.

Напомним, что введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии потребителям производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» по инициативе энергосбытовой компании, перед которой не исполнены обязательства по договору энергоснабжения. Указанные действия осуществляются на основании письменного уведомления сбытовой компании о необходимости введения ограничения режима потребления, переданного в сетевую компанию. Помимо оплаты задолженности для восстановления электроснабжения неплательщики обязаны компенсировать затраты на отключение и повторное подключение своих энергоустановок к сетям.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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