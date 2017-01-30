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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году в офисы обслуживания потребителей "Кировэнерго" поступило свыше 16500 обращений

В 2016 году в офисы обслуживания потребителей Кировэнерго поступило свыше 16500 обращений

1 февраля 2017, 13:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ЦОК

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Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги работы офисов обслуживания потребителей за 2016 г. За данный период специалистам Центров обслуживания потребителей и Пунктов по работе с потребителями поступило 16584 обращение от жителей Кировской области. Из них 11138 очных обращений и 3866 заочных. Из 4604 заявок на технологическое присоединение 3044 заявок подано через офисы обслуживания потребителей.

Напомним, для получения консультации по вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям вы можете обратиться в Центр обслуживания потребителей в г. Кирове или в Пункты по работе с потребителями в Нововятске и Слободском.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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