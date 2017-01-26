В 2017 г "Пензаэнерго" продолжит развивать систему интеллектуального учета электроэнергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 14:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО
В рамках реализации программы развития учета электроэнергии в 2017 году специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» запланировали установить 799 однофазных, 25 трехфазных приборов учета (ПУ) электроэнергии, 10 пунктов коммерческого учета (ПКУ) 6-10 кВ и 6 устройств сбора и передачи данных (УСПД). Работы пройдут в населенных пунктах Городищенского, Белинского, Сердобского, Наровчатского, Вадинского, Земетчинского и Мокшанского районов.
Абонентам филиала «Пензаэнерго» установят приборы учета нового поколения с дистанционным считыванием показаний, производящие измерение и учет электроэнергии и мощности с классом точности 1.0 Кроме того, новый счетчик имеет встроенный тарификатор – позволяющий проводить учет электроэнергии по ночному и дневному времени суток. Известно, что переход на многотарифный расчет позволяет потребителю экономить. К тому же новые счетчики устанавливаются потребителям филиала «Пензаэнерго» бесплатно, что избавляет абонентов от затрат на обслуживание и содержание прибора учета.
Также в рамках развития системы учета электроэнергии на отпайках ВЛ-6/10 кВ, подключенных к центрам питания ПС 110/10 кВ «Терновка», «Бессоновка», «Средняя Елюзань», «ХПП», ПС 35/10 кВ «Краснополье», «К. Никольск», «Секретарка», ПС 110/6 кВ «ЭМЗ», ПС 110/35/6 кВ «Каменка» будет установлено 10 пунктов коммерческого учета. Помимо этого, модернизация оборудования сбора и передачи данных пройдет на шести подстанциях. В частности, на объектах ПС 100/35/6 кВ «Каменка и «Кижеватово», ПС 110/10/6 кВ «Маяк», 100/35/10 кВ «Заводская», ПС 110/10 кВ «Бессоновка» и ПС 35/10 кВ «ГСД» установят УСПД, способные опрашивать от 25 до 100 ПУ.
Программа развития учета электроэнергии действует в филиале «Пензаэнерго» уже более 6 лет. Установка современных интеллектуальных приборов учета позволит энергетикам получать точные оперативные показания расхода электроэнергии абонентами, а также составить наиболее полную картину потерь электроэнергии на конкретном участке линии электропередачи.