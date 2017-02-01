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Отраслевые новости: Энергетика

В Башкирии на капитальный ремонт плотин направят более 29 млн рублей

В Башкирии на капитальный ремонт плотин направят более 29 млн рублей

1 февраля 2017, 13:30
Рубрика: Энергетика
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

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 В 2017 году в Башкортостане отремонтируют 12 гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской и муниципальной собственности, всего же ремонт требуется на ста объектах. Источником финансирования работ являются федеральный и республиканский бюджеты. Федеральный центр выделил региону более 17 млн рублей, 12 млн рублей на эти цели направят из республиканского бюджета.

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений проводится в Башкортостане с 2005 года, — пояснили в ведомстве. — За этот период уже отремонтировано 63 объекта. По данному направлению еще предстоит достаточно емкая и масштабная работа. Объектов, нуждающихся в ремонтных работах, в республике насчитывается более ста», передает ИА «Башинформ».

В первую очередь ремонту подлежат те гидротехнические сооружения, которые представляют потенциальную опасность, и на которых в случае возникновения аварии может произойти чрезвычайная ситуация. В числе работ на 2017 год — капремонт Тирлянского водохранилища в Белорецком районе, капремонт сооружения на реке Аскин в селе Архангельское Архангельского района, на реке Калмыш в селе Никольское Краснокамского района, на реке Кара-Зирик в селе Верхнеяркеево Илишевского района, на реке Карамала в поселке Чишмы, на реке Меселька в селе Месели в Аургазинском районе, на ручье у села Янышево в Благоварском районе.

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