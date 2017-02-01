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Отраслевые новости: Энергетика

В Екатеринбурге составляют список домов, которые первыми перейдут на закрытую систему теплоснабжения

В Екатеринбурге составляют список домов, которые первыми перейдут на закрытую систему теплоснабжения

1 февраля 2017, 15:26
Рубрика: Энергетика
Метки: ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

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Екатеринбург начинает переходить на закрытую систему теплоснабжения. В среду, 1 февраля, в министерстве энергетики и ЖКХ области начнут составлять список домов, что в 2017-м и 2018-м году уже будут работать по новой системе. Об этом на пресс-конференции сообщил министр  энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

– Сначала мы будем модернизировать юго-запад Екатеринбурга, – пояснил он. – Порядок у нас уже отработан. Мы понимаем очередность. Планируем перевести весь город на закрытую систему к 2022-му году. Но скорее всего эта дата изменится.

Отметим, что закрытая система теплоснабжения отличается от открытой тем, что горячая вода забирается в дома не непосредственно из тепловой сети, а из теплообменника, где она предварительно нагревается. В ходе пресс-конференции Николай Смирнов также поделился планами министерства на 2017-й год.

– Мы должны акцентировать внимание на благоустройстве дворовых территорий, парков и зон отдыха муниципальных образований, – сказал Николай Смирнов. – Также мы планируем завершить возведение очистных сооружений в Верхней Пышме, и строительство водовода в Краснотурьинске, чтобы его можно было ввести в строй уже в первом полугодии 2018 года.

На очереди и модернизация системы теплоснабжения Каменска-Уральского. В последние дни 2016 года министерство нашло инвестора, который в течение 5 лет вложит в нее 900 миллионов рублей.

– Это управляющая компания, которая сейчас осуществляет теплоснабжение города, – пояснил Николай Смирнов. – Вообще, в прошлом году мы сделали акцент на привлечении внебюджетных источников, потому что реализация проектов в сфере ЖКХ за счет исключительно бюджетных средств нереальна. Так, за прошлый год мы заключили 23 концессионных соглашения в 18 муниципальных образованиях на сумму почти 3 миллиарда 800 миллионов рублей. В январе еще три соглашения заключили. Планируем, что по итогам первого квартала объем соглашений превысит 4 миллиарда рублей.

Затронул министр и тему капитального ремонта. За 2016-й год он прошел в 1984 домах области. Денег на это ушло – 5,5 миллиардов рублей. Коснулся Николай Смирнов и темы коммунальных долгов жителей области перед управляющими компаниями – они достигли отметки в 6,5 миллиардов рублей.

Источник: КП.

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