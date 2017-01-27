В ПАО "МРСК Волги" завершился конкурс по охране труда

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ОХРАНА ТРУДА
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») подвели итоги смотра-конкурса на лучшее состояние охраны труда (ОТ) в филиалах, производственных отделениях (ПО) Общества и производственных отделениях филиала «Саратовские распределительные сети».
Первое место присвоено филиалу ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго». Среди ПО компании лучшим стало Центральное производственное отделение филиала «Оренбургэнерго». В «Саратовских распределительных сетях» первое место присуждено Центральному производственному отделению, набравшему максимальное количество баллов.
Победители награждены почетными грамотами ПАО «МРСК Волги». Кроме этого, им присвоено звание филиала или производственного отделения образцового состояния охраны труда в 2016 году.
Участники смотра-конкурса в течение всего года оценивались по целому ряду критериев. Среди них оценка состояния кабинетов и уголков по охране труда, проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, обучение работников по ОТ, наличие входного контроля качества спецодежды, спецобуви и прочих средств индивидуальной защиты и ряд других.
Смотр-конкурс проводится с целью повышения уровня и профилактики производственного травматизма в подразделениях ПАО «МРСК Волги».