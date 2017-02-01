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Отраслевые новости: В мире

В Таджикистане может вырасти выпуск алюминия

В Таджикистане может вырасти выпуск алюминия

1 февраля 2017, 15:35
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ

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Таджикистан планирует в 2017 г. увеличить выпуск алюминия на 38% до 179 тыс. т, заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода.

Таджикский алюминий в основном покупают потребители из Турции, Тайваня, Ирана, Виргинских островов, Узбекистана и Пакистана.

Глава Министерства экономического развития Таджикистана уточнил, что это предварительный прогноз на 2017 г. Много зависит от ситуации на рынке. «Любое снижение спроса приводит к снижению мировых цен и соответственно к снижению производства, но, несмотря на это, прогнозы положительные, однако все будет зависеть от спроса», - сказал министр, передает Вести.Финанс.

Единственным производителем алюминия в Таджикистане является компания Talco (ранее – Таджикский алюминиевый завод).

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