В Таджикистане может вырасти выпуск алюминия

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 15:35
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ
Таджикистан планирует в 2017 г. увеличить выпуск алюминия на 38% до 179 тыс. т, заявил министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода.
Таджикский алюминий в основном покупают потребители из Турции, Тайваня, Ирана, Виргинских островов, Узбекистана и Пакистана.
Глава Министерства экономического развития Таджикистана уточнил, что это предварительный прогноз на 2017 г. Много зависит от ситуации на рынке. «Любое снижение спроса приводит к снижению мировых цен и соответственно к снижению производства, но, несмотря на это, прогнозы положительные, однако все будет зависеть от спроса», - сказал министр, передает Вести.Финанс.
Единственным производителем алюминия в Таджикистане является компания Talco (ранее – Таджикский алюминиевый завод).