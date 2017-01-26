В Волгоградской области задержаны похитители оборудования МРСК Юга. Ущерб составил 170 тыс. рублей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») выявили факт порчи и попытки хищения трансформатора 110кВА. Сумма ущерба энергокомпании составила около 170 тыс. рублей. Инцидент произошел в селе Колобовка Ленинского района Волгоградской области.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением безопасности филиала, персоналом «Левобережных электрических сетей» и сотрудниками полиции, злоумышленники задержаны на месте происшествия. Ими оказались двое мужчин, жителей города Ленинска - один из них водитель в местной больнице, второй – безработный. Они пытались разобрать трансформатор, принадлежащий МРСК Юга. Как позже пояснили сами задержанные, они собирались сдать похищенное оборудование в пункт приема цветного металла. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, задержанные должны будут компенсировать ущерб компании.
Энергетики волгоградского филиала МРСК Юга приступили к восстановлению трансформаторной подстанции.
Специалисты управления безопасности волгоградского филиала МРСК Юга благодарят сотрудников полиции за содействие в раскрытии преступления и напоминают, что воровство электрооборудования не только чревато уголовной ответственностью, но и смертельно опасно!
Кроме того, хищения электрооборудования представляют угрозу энергетической безопасности жителей. Ведь на восстановление разграбленных объектов энергетики вынуждены отвлекать человеческие и технические ресурсы, финансовые средства, необходимые для ремонта и закупки нового оборудования.
О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП необходимо незамедлительно сообщать по телефону 8 (8442) 96-45-50 (звонок бесплатный).