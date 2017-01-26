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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Волгоградской области задержаны похитители оборудования МРСК Юга. Ущерб составил 170 тыс. рублей

В Волгоградской области задержаны похитители оборудования МРСК Юга. Ущерб составил 170 тыс. рублей

1 февраля 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО

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Специалисты волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») выявили факт порчи и попытки хищения трансформатора 110кВА. Сумма ущерба энергокомпании составила около 170 тыс. рублей. Инцидент произошел в селе Колобовка Ленинского района Волгоградской области.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением безопасности филиала, персоналом «Левобережных электрических сетей» и сотрудниками полиции, злоумышленники задержаны на месте происшествия. Ими оказались двое мужчин, жителей города Ленинска - один из них водитель в местной больнице, второй – безработный. Они пытались разобрать трансформатор, принадлежащий МРСК Юга. Как позже пояснили сами задержанные, они собирались сдать похищенное оборудование в пункт приема цветного металла. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, задержанные должны будут компенсировать ущерб компании.

Энергетики волгоградского филиала МРСК Юга приступили к восстановлению трансформаторной подстанции.

Специалисты управления безопасности волгоградского филиала МРСК Юга благодарят сотрудников полиции за содействие в раскрытии преступления и напоминают, что воровство электрооборудования не только чревато уголовной ответственностью, но и смертельно опасно!

Кроме того, хищения электрооборудования представляют угрозу энергетической безопасности жителей. Ведь на восстановление разграбленных объектов энергетики вынуждены отвлекать человеческие и технические ресурсы, финансовые средства, необходимые для ремонта и закупки нового оборудования.

О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП необходимо незамедлительно сообщать по телефону 8 (8442) 96-45-50 (звонок бесплатный).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
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