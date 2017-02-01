Вниманию потребителей: не выбрасывайте кассовый чек по оплате за электроэнергию

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») напоминает своим абонентам о некоторых правилах оплаты за электроэнергию. В связи с участившимися вопросами абонентов по поводу наличия кассового чека после оплаты за потреблённую электроэнергию сообщаем, что каждый потребитель должен иметь кассовый чек, без которого квитанция об оплате за электроэнергию не имеет юридической силы.
Данный вопрос регулируется федеральным законом № 54-ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».
Согласно федеральному закону № 54-ФЗ, кассовым чеком признается первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).
Правила применения ККТ, прописанные в статье 1.2 закона № 54-ФЗ, гласят, что при осуществлении расчета клиенту обязаны выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе (за исключением случаев расчета, осуществляемого электронными средствами платежа). Требования к кассовому чеку подробно указаны в ст. 4.7 закона № 54-ФЗ.
Напоминаем, что оплату за электроэнергию можно осуществить с помощью терминалов самообслуживания ООО «Интегра-Софт», посредством касс ООО «Юрэнергоконсалт», Республиканского платежно-расчетного центра (РПРЦ) по Республике Дагестан, отделений Сбербанка РФ и Почты России.