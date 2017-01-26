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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За отпуском электроэнергии будет следить "Энергосфера"

За отпуском электроэнергии будет следить Энергосфера

1 февраля 2017, 16:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО

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В филиале МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») ввели в промышленную эксплуатацию программный комплекс «Энергосфера». Для автоматизации мониторинга потребления электроэнергии в июле минувшего года рабочей группой специалистов филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» совместно со специалистами компании «Прософт-Системы» был запущен новый пилотный проект – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) «Энергосфера» версии 7.1. Перед запуском в эксплуатацию велось его тестирование.

Как сообщил начальник службы измерений и метрологии филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» Николай Петров, новый программный продукт полностью соответствует требованиям стандарта технической политики Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничного рынков электрической энергии МРСК Северного Кавказа и позволяет решать задачи по сбору данных со счетчиков электроэнергии потребителей, а также с приборов технического учета. Использование программного комплекса (ПК) «Энергосфера» облегчает формирование полезного отпуска по потребителям, уровня потерь и небалансов электрической энергии по подстанциям.

В период опытной эксплуатации специалистами «Ставропольэнерго» проведена интеграция дополнительного оборудования в программный комплекс «Энергосфера», организован дистанционный сбор данных со счетчиков электрической энергии, используемых ставропольскими энергетиками.

Во время тестирования с целью фиксирования сбоев в работе программного оборудования, внесения проблем с функционалом и отметок об изменении конфигурации велся журнал проведения опытной эксплуатации. Был проверен функционал ПК «Энергосфера». На протяжении всего срока опытной эксплуатации сбоев в работе не зафиксировано.

В результате тестирования создан информационный портал, предназначенный для оперативного решения проблем, возникших в ходе работы с ПК «Энергосфера», и для обмена информацией между зарегистрированными пользователями. Программа «Энергосфера» включает в себя возможность подключения библиотек приборов учета различных производителей.

В конце января приказом директора филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» новый программный продукт введен в промышленную эксплуатацию.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

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