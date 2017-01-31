МОЭСК обеспечит транзит электроэнергии к логистическому парку "Север" в Солнечногорском районе

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
1 февраля 2017, 14:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Энергетики МОЭСК (входит в группу компаний «Россети) завершили на севере Подмосковья первый этап реконструкции воздушной линии (ВЛ) 35 кВ «Поварово – Воробьево».
Воздушная линия протяженностью 9,4 км была построена в 1952 году. Она обеспечивает электроснабжение около 25 тысяч жителей Солнечногорского и Дмитровского районов Московской области, социальные и промышленные объекты.
Включение в работу новой отпайки и реконструкция ВЛ «Поварово-Воробьево» обеспечит транзит электроэнергии к строящейся абонентской подстанции «Индустриальная», которая обеспечит электроснабжение крупного логистического парка «Север» в Солнечногорском районе.
В реконструкцию ВЛ «Поварово-Воробьево» выведен участок воздушной линии с первой по 52-ю опору. В ходе первого ее этапа построены пять новых двухцепных опор для отпайки к подстанции «Индустриальная», проведены работы по замене шести анкерных опор и смонтирован провод большого сечения.
Как отметил директор филиала ПАО «МОЭСК» - Северные электрические сети Алексей Иржак, второй этап реконструкции будет продолжен в 2017 году. Цель реконструкции – увеличение пропускной способности воздушной линии «Поварово-Воробьево», повышение надежности электроснабжения муниципальных образований севера Московской области.