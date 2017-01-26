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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

80,2 млн рублей заплатят МРСК Юга нарушители платежной дисциплины в Ростовской области

80,2 млн рублей заплатят МРСК Юга нарушители платежной дисциплины в Ростовской области

2 февраля 2017, 14:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО

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В 2016 году суды удовлетворили 25 исковых заявлений ростовского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») на общую сумму 80,2 млн рублей.

Это штрафные санкции по Федеральному закону от 03.11.2015 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», позволившему повысить уровень платежной дисциплины и взыскания дебиторской задолженности. На конец года по вступившим в законную силу судебным актам оплачено 20,5 млн рублей. Всего за минувший год филиал подал 32 иска о взыскании штрафных санкций по 307-ФЗ на сумму 101,1 млн рублей.

Постоянное нарушение графика платежей сбытовыми компаниями и крупными потребителями напрямую влияет на надежность энергоснабжения потребителей. МРСК Юга активно применяет санкции к нарушителям платежной дисциплины с момента вступления изменений в силу (05.12.2015), защищая интересы добросовестных потребителей, своевременно исполняющих свои обязательства.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
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