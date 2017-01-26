80,2 млн рублей заплатят МРСК Юга нарушители платежной дисциплины в Ростовской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
2 февраля 2017, 14:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО
В 2016 году суды удовлетворили 25 исковых заявлений ростовского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») на общую сумму 80,2 млн рублей.
Это штрафные санкции по Федеральному закону от 03.11.2015 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», позволившему повысить уровень платежной дисциплины и взыскания дебиторской задолженности. На конец года по вступившим в законную силу судебным актам оплачено 20,5 млн рублей. Всего за минувший год филиал подал 32 иска о взыскании штрафных санкций по 307-ФЗ на сумму 101,1 млн рублей.
Постоянное нарушение графика платежей сбытовыми компаниями и крупными потребителями напрямую влияет на надежность энергоснабжения потребителей. МРСК Юга активно применяет санкции к нарушителям платежной дисциплины с момента вступления изменений в силу (05.12.2015), защищая интересы добросовестных потребителей, своевременно исполняющих свои обязательства.