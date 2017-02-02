Александр Новак доложил Президенту России о ходе реализации соглашения о сокращении добычи нефти со странами ОПЕК и не ОПЕК

В ходе совещания Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства России Министр энергетики РФ Александр Новак доложил о ходе реализации договоренностей со странами ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти.



Александр Новак напомнил, что 10 декабря минувшего года между 24 странами – ведущими производителями нефти – было достигнуто соглашение о стабилизации ситуации на рынке нефти и необходимости с 1 января приступить к сокращению добычи суммарно примерно 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 1,2 миллиона баррелей в сутки приходится на страны, входящие в ОПЕК (13 стран), и 558 тысяч баррелей в сутки приходится на страны, не входящие в ОПЕК (11 стран), Россия также добровольно принимает участие в соглашении с потенциалом снижения добычи до 300 тысяч баррелей в сутки.



«Соглашение действует в течение первого полугодия, и мы договорились создать мониторинговый комитет на уровне министров, который впервые собрался 22 января в Вене, чтобы обсудить два момента: первое, это механизм мониторинга исполнения соглашения между странами и, второе, это ситуацию, связанную с исполнением соглашения уже в январе», - сообщил Министр.



Глава Минэнерго добавил, что в мониторинговый комитет войдёт пять стран: две страны, не входящие в ОПЕК, – Российская Федерация и Оман, и три страны, входящие в ОПЕК, – Кувейт, Алжир и Венесуэла. Кроме того, создается технический комитет, который будет на ежемесячной основе на базе секретариата ОПЕК собирать информацию по добыче стран, входящих в соглашение, и передавать эту информацию всем странам, которые участвуют в соглашении.



«Несмотря на то, что ещё нет статистических данных за январь, мы отмечаем, что все страны подошли с серьёзными намерениями к реализации этого соглашения, большинство приступило к его исполнению. На основе предварительных данных мы видим, что сокращение добычи в январе составило примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки, некоторые страны сократили больше, чем планировалось, идут с опережающим графиком. По итогам января добыча России сократилась на 117 тысяч баррелей в сутки, что тоже более чем в два раза превышает первоначальные планы компаний», - подчеркнул Александр Новак.



Министр отметил эффективность достигнутых договорённостей и принятых решений. «Мы наблюдаем стабилизацию цены на уровне 55 долларов за баррель. По оценкам ведущих аналитических агентств, цена находится намного ближе к справедливой цене и примерно на 10–15 долларов за баррель выше, чем она была бы без сделки. Мы также видим снижение спекулятивного давления на цены, потому что в начале года, когда цены опускались достаточно низко, количество ставок трейдера на понижение цен на нефть было рекордным. Сейчас ситуация стабильна. Мы также отмечаем снижение волатильности цен. За январь статистика показывает, что колебания цен были в диапазоне примерно 5 долларов относительно средней, 55 долларов. Можно говорить и о постепенном восстановлении инвестиционной привлекательности отрасли, в этом году впервые за последние три года все участники рынка ожидают увеличения инвестиций в отрасль, что позволит в будущем избежать обвала добычи», - доложил глава Минэнерго России.



По словам Александра Новака, ребалансировка рынка при условии полного соблюдения действий соглашения в течение первого полугодия позволит к середине 2017 года достичь остатков нефти на уровне средних за пять лет. «Это и есть та цель, которая достигается для того, чтобы сбалансировать и стабилизировать рынок нефти», - сказал Министр.