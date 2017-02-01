Андрей Черезов провел выездное совещание по вопросам обеспечения надежного функционирования энергообъектов Приморского края в период прохождения осенне-зимнего периода

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел в г. Владивостоке выездное совещание по вопросам обеспечения надежного электроснабжения потребителей Приморского края и бесперебойного функционирования объектов электроэнергетики в период ОЗП 2016-2017 годов, пострадавших при прохождении в сентябре 2016 года тайфуна «Лайонрок», вызвавшего подтопления объектов и массовые аварийные отключения электрических сетей.



В совещании приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, администрации Приморского края, АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РАО ЭС Востока», АО «ДРСК», ПАО «ДЭК», АО «Оборонэнерго» и КГУП Примтеплоэнерго».



На совещании была рассмотрена текущая режимно-балансовая ситуация в энергосистеме Дальневосточного федерального округа, заслушаны доклады представителей администрации Приморского края и электросетевых организаций о функционировании объектов электроэнергетики при прохождении осенне-зимнего периода, ходе работы по выполнению утвержденных графиков доведения энергообъектов до их нормативного состояния и разработке планов мероприятий по подготовке к предстоящему паводковому периоду 2017 года.



По причине прохождения на территории Приморского края тайфуна «Лайонрок» в августе-сентябре 2016 года пострадали объекты электроэнергетики и происходили аварийные отключения в зонах ответственности энергокомпаний: филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока, ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК», ряда территориальных сетевых организаций из-за подмыва и падения/наклона опор линий электропередачи, обрыва проводов, а также коротких замыканий.



Ситуация усугублялась повторением обильных осадков вплоть до 11 сентября, что вызвало несколько волн. Восстановительные работы были осложнены размывом и затоплением дорог, высоким уровнем воды, невозможностью добраться до места повреждений даже на высокопроходимой технике.



Существенной проблемой в сложившихся условиях было приближение осенне-зимнего периода, существовали риски того, что часть оборудования к наступлению отрицательных температур будет еще находиться либо в зоне подтопления, либо последствия паводка не будут полностью устранены.



Электроснабжение населенных пунктов, объектов экономики, инфраструктуры, здравоохранения и образовательных организаций было восстановлено в полном объеме 19 сентября 2016 года.



Восстановление объектов электроэнергетики проводилось в соответствии с «Комплексным планом ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Приморского края в августе – сентябре 2016 года», утвержденным решением Правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия на территории Дальнего Востока.



В дополнение к Комплексному плану электросетевыми компаниями были разработаны и реализуются планы-графики по обеспечению надежного прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов и безаварийной работы энергетического комплекса, в которые были включены 89 мероприятий. По состоянию на 01.02.2017 из 89 мероприятий в соответствии с утвержденными сроками выполнено 69. Завершение работ в соответствии с указанными планами-графиками запланировано до начала осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.



При этом продолжается совместная работа по снижению негативного воздействия весеннего половодья на функционирование объектов электроэнергетики, которая проводится в соответствии с приказом Минэнерго России от 01.02.2016 № 51«О подготовке к прохождению весенних паводков в 2016-2020 годах», которым организациям топливно-энергетического комплекса дан ряд рекомендаций по организации работы при подготовке и прохождении данных периодов.



«Энергокомпаниям во взаимодействии с органами исполнительной властии муниципальными образованиями Приморского края необходимо продолжить реализацию мероприятий по обеспечению нормативного состояния и бесперебойного функционирования объектов электроэнергетики в строгом соответствии с утвержденными графиками, обеспечить особый контроль за надежным электроснабжением потребителей. Ситуация остается на особом контроле Минэнерго России и Федерального штаба» - подчеркнул по итогам совещания Андрей Черезов.



Также в рамках визита в г. Владивосток заместитель Министра принял участие в выездном заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия на территории Дальнего Востока под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации -полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Ю.П. Трутнева и посетил с осмотром Мини-ТЭЦ АО «ДВЭУК»: «Центральная», «Океанариум» и «Северная» на о.Русский.