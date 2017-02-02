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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 31 МВт мощности присоединил к своим сетям "Севкавказэнерго"

Более 31 МВт мощности присоединил к своим сетям Севкавказэнерго

2 февраля 2017, 11:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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В 2016 году филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») присоединил к сетям 1 274 объекта. Общий объем подключенной мощности составил более 31 МВт, что на 72% больше показателя предыдущего года. Среди вновь присоединенных объектов – 193 юридических лица на 21 МВт и 1 081 частное домовладение с общей мощностью 10,1 МВт.

В числе крупных объектов: генерация Фаснальской ГЭС, военный объект в Моздокском районе, общеобразовательные школы, котельные, личные подсобные хозяйства, новые многоквартирные жилые дома, пекарни, базовые станции сотовой связи и другие.

Всего в минувшем году получить технологические условия изъявили желание 2 083 заявителя, подав соответствующие документы в энергокомпанию, что так же превышает показатели предыдущего года на 5 %. После рассмотрения представленных документов по 1 519 заявкам были заключены договоры на технологическое присоединение к сетям компании.

Среди крупных заявителей объекты генерации компании «РусГидро», предприятия среднего и малого бизнеса, детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, строящиеся многоэтажные дома и объекты здравоохранения.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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