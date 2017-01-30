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Отраслевые новости: Энергетика

Дизель-генераторы аварийного электроснабжения готовят к комплексным испытаниям

Дизель-генераторы аварийного электроснабжения готовят к комплексным испытаниям

2 февраля 2017, 09:59
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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На первом энергоблоке строящейся ЛАЭС специалистами подрядной организации АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2» завершен монтаж основного и вспомогательного оборудования технологических систем в здании резервной дизельной электростанции. В настоящее время выполняется их послемонтажная очистка, проводятся испытания.

В здании резервной дизельной электростанции расположены четыре дизель-генераторных установки. Каждая имеет длину 12 метров, ширину 4 метра и высоту 4,5 м. Вес одной единицы оборудования составляет 140 тонн. На сегодняшний день все четыре ДГУ системы аварийного электроснабжения находятся на штатных местах. В здание резервной дизельной электростанции по штатной схеме подано электропитание.

В настоящее время работы ведутся на первой и второй ячейках резервной дизельной электростанции. На первой ячейке выполнена очистка и испытания системы смазки; завершена промывка системы охлаждения; продуты сжатым воздухом системы пускового воздуха и топлива, начаты испытания. Ведется наладка измерительных каналов. Эти работы и монтаж системы газовыхлопа и воздухозабора по обоим каналам планируется завершить к концу февраля.

После окончания пуско-наладочных работ совместно с специалистами АО «АТОМТЕХЭНЕРГО» под контролем шеф-инженеров предприятия-изготовителя оборудования «Wartsila Finland OY» и «Leroy Somer» будет проведено комплексное испытание двух дизель-генераторных установок (на номинальной мощности и под нагрузкой). Испытания должны подтвердить готовность оборудования к началу этапа холодно-горячей обкатки оборудования энергоблока, который запланирован на март текущего года.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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