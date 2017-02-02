Энергетики "Челябэнерго" обеспечили электроснабжение загородного поселка "Барышево" в Сосновском районе

CABEX
2 февраля 2017, 13:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили работы по подготовке к пуску электросетевого комплекса, предназначенного для электроснабжения первой очереди малоэтажной жилой застройки - загородного поселка «Барышево».
Для его надежного электроснабжения энергетики «Челябэнерго» построили воздушно-кабельную линию электропередачи классом напряжения 10 кВ суммарной протяженностью около 5,5 километров с установкой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. От вновь установленной КТП по территории поселка построены кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 1,5 км. На сегодняшний момент завершены пуско-наладочные работы и профилактические испытания оборудования, необходимые для электроснабжения первой очереди застройки. После завершения ряда процедур в новостройках зажжется свет.
Все работы проведены в рамках договора по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».