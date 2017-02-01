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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Вологдаэнерго" продолжает противопаводковые мероприятия

Филиал Вологдаэнерго продолжает противопаводковые мероприятия

2 февраля 2017, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Накануне в Великоустюгском районе состоялось заседание противопаводковой комиссии, на котором директор ПО (производственное отделение) «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») Владимир Мигальников рассказал о проделанной работе по подготовке к предстоящему паводку.

«После того, как в начале мая прошлого года нами было полностью восстановлено электроснабжение всех потребителей зоны ответственности филиала, мы провели глубокий анализ степени повреждения нашего оборудования, уровня подтоплений и определили возможные риски на будущий год. Летом было принято решение поднять три трансформаторных подстанции. Две мы уже подняли, и еще одну поднимем в начале весны. Кроме того, в середине февраля начнутся работы по восстановлению и усилению ледозащитных сооружений вокруг опор, которые расположены по направлению движения льда и были повреждены вовремя прошлогоднего паводка», - сказал Владимир Мигальников.

Напомним, весной 2016 года Великоустюгский район пережил сильнейший паводок. На протяжении всего времени стояния воды в населенных пунктах специалисты филиала «Вологдаэнерго» в режиме повышенной готовности проводили плановые отключения электроэнергии во избежание электротравм у населения, производили все необходимые работы по максимально быстрому восстановлению энергоснабжения и оказывали помощь смежным организациям.

«Все мероприятия мы проводим согласно разработанному плану», - резюмировал Владимир Мигальников. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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