ИПЕМ: итоги 2016-го, задачи 2017-го

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подвел итоги 2016 года для экономики России. По мнению Института 2016-й год показал, что кризис в российской экономике оказался менее глубоким, чем ожидалось ранее. Вероятно 2017-й год станет периодом возобновления экономического роста. Однако потенциал этого роста во многом ограничен сложившейся в докризисный период регуляторной средой, поэтому усилия власти и бизнеса должны быть направлены на планомерное ее совершенствование, связанное с повышением прозрачности и переходом к принципам долгосрочности.

Стратегическое планирование

В 2016 году органы власти, крупный бизнес и общественность неоднократно демонстрировали рост интереса к стратегическому планированию в экономике. В частности, по поручению Президента России Центр стратегических разработок совместно с профильными ФОИВ начал работу над Стратегией развития страны 2018–2024 годы.

В 2017 году ожидается обновление исходных данных для проведения разработок по стратегическому планированию. Например, Росстат подготовил план мероприятий по составлению таблиц «затраты-выпуск» за 2016 г. При этом в последний раз эти таблицы актуализировались около 10 лет назад.

В настоящее время экспертами ИПЕМ продолжается активная работа по доработке и актуализации собственной модели межотраслевого баланса (МОБ), которая обладает рядом уникальных преимуществ, одним из которых является детальная проработка транспортного блока. Кроме этого, ведется активная работа по разработке двухуровневого комплекса моделей, в котором МОБ играет роль верхнего уровня, интегрирующего взаимодействия отраслевых блоков. На втором уровне решается задача развития и территориального размещения производства и потребления продукции с учетом, в том числе, транспортных тарифов и пропускных способностей элементов транспортной системы (производственно-транспортная задача).

Парижское соглашение и изменение климата

В декабре 2015 г. на прошедшей в Париже конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, представителями большинства стран мира, в том числе России, был подписан документ, определяющий характер международной климатической политики – так называемое Парижское соглашение. В ИПЕМ обратили внимание на то, что анализ социально-экономических последствий ратификации данного документа для России не проводился.

В июле 2016 года ИПЕМ опубликовал аналитический доклад «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России», а 19 июля в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялся круглый стол, в рамках которого обсуждались результаты данного исследования. Положения доклада не только вызвали живую дискуссию в рамках круглого стола, но и последующее, его активное обсуждение в экспертных кругах, среди представителей государства и бизнеса, а также в СМИ.

В ноябре 2016 года Правительством России был утверждён план реализации мер по подготовке к ратификации Парижского соглашения. Положения данного плана соответствуют выводу, который отстаивали специалисты Института – ратификация Парижского соглашения может быть проведена лишь после всесторонней оценки последствий этого шага.

Внедрение принципов наилучших доступных технологий

В 2014 году в России начался процесс перехода на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Принципы НДТ уже применяются в ряде развитых стран, в особенности в странах Евросоюза. Внедрение НДТ позволит стимулировать освоение современных технологий, что приведёт к повышению конкурентоспособности российской промышленной продукции. Кроме того, переход на принципы НДТ предполагает создание новой системы природоохранного регулирования промышленных предприятий, которая позволит как удовлетворить требования Минприроды России, так и защитить интересы бизнеса.

Специалисты ИПЕМ в 2016 г. вошли в состав ряда технических рабочих групп (ТРГ), созданных для разработки информационно-технических справочников по НДТ. В частности, сотрудники Института участвуют в ТРГ по разработке справочников «Горнодобывающая промышленность», «Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», «Добыча и обогащение угля» и ряде других.

Межтранспортная конкуренция и распределение грузопотоков

ИПЕМ продолжил исследования в сфере межтранспортной конкуренции и переключения грузопотоков на/с железнодорожного транспорта. В мае 2016 года на III Международной конференции «Рынок щебня России 2016» ИПЕМ презентовал доклад «Перевозки щебня железнодорожным транспортом: экономические и технологические аспекты», в котором были отражены основные тренды и их причины в сфере перевозок щебня.

В середине 2016 года ИПЕМ провел комплексное аналитическое исследование по данной тематике, в рамках которого, были проведены интервью с представителями основных отраслей промышленности и сфер экономической деятельности России. Также был проведен детальный анализ межтранспортной конкуренции за последние 10 лет, в том числе по более чем 50 грузам. В октябре-декабре 2016 года в различных выступлениях сотрудников ИПЕМ были частично опубликованы результаты данного исследования. Участники рынка железнодорожных перевозок подтверждают выводы, сделанные в рамках исследования ИПЕМ.

Модернизация тарифной системы на железнодорожном транспорте

В 2015 году Правительство Российской Федерации поставило как одну из основных задач на ближайшие годы: разработка и утверждение новой тарифной системы на железнодорожном транспорте. Первоначально планировалось в течение 3 месяцев разработать Концепцию тарифной системы на железнодорожном транспорте и далее оперативно утвердить новый Прейскурант 10-01 на грузовые перевозки.

Министерством экономического развития Российской Федерации был разработан «План мероприятий по приведению системы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом к потребностям экономики Российской Федерации». Согласно этому плану ожидается введение в действие нового Прейскуранта с 2021 года.

ИПЕМ в 2016 году продолжил исследования в части тарифообразования на железнодорожном транспорте. Особое внимание специалисты Института уделили гибкому тарифообразованию на транспорте. В течение года эксперты ИПЕМ не раз выступали на конференциях и круглых столах, посвященных тарифной системе, применяемой на транспорте.

Регулирование стоимости услуг в портах

В 2016 году ФАС России вернулось к рассмотрению вопроса о регулировании стоимости услуг по перевалке грузов в российских портах. Кроме этого обсуждалась целесообразность перехода к обязательному номинированию стоимости таких услуг в национальной валюте. ИПЕМ провел исследование, в котором были оценены риски и проанализированы последствия возврата к практике государственного регулирования стоимости услуг в морских портах Российской Федерации. В частности, была проанализирована история развития системы ценового регулирования в портах, проведена оценка текущего состояния и перспектив развития основных портов России, выявлены возможные риски в случае возврата к ценовому регулированию стоимости услуг по перевалке грузов.

В августе 2016 г. на круглом столе, организованном Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации по вопросу возможности возврата к ценовому регулированию стоимости услуг по перевалке грузов в морских портах РФ, был представлен доклад ИПЕМ.

Развитие внутреннего рынка угля

В 2016 году российские угольные компании продолжили наращивать объёмы производства: за первые 10 месяцев объём добычи на 4,6 % превысил уровень аналогичного периода предыдущего года. Однако этот рост был обеспечен повышением спроса на зарубежных рынках, в то время, как поставки на внутренний рынок даже сократились. Растущая зависимость российской угольной отрасли от экспорта создаёт риски в случае ухудшения рыночной конъюнктуры на зарубежных рынках. В данном контексте актуальной задачей является развитие внутреннего рынка угля.

В 2016 г. силами ИПЕМ по заказу Минэнерго России была выполнена научно-исследовательская работа по вопросам совершенствования биржевых механизмов реализации угля в России. Данная работа проведена на основании задела, сформированного в 2014–2015 гг., когда сотрудники Института активно участвовали в деятельности рабочей группы по развитию применения биржевых механизмов при реализации угольной продукции. Выполненная в 2016 г. научно-исследовательская работа открывает возможность для расчёта ценовых индикаторов на уголь и дальнейшего развития биржевой торговли. Кроме того, результаты работы могут быть использованы для контроля над соблюдением антимонопольного законодательства.

Совет потребителей ОАО «РЖД»

В 2016 году ИПЕМ принимал активное участие в работе Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его дочерних обществ. В том числе в обсуждении таких крупнейших инвестиционных проектов как развитие БАМа и Транссиба, развитие подходов к Азово-черноморскому бассейну и портам Северо-Запада, Московского центрального кольца и многих других. Кроме того, ИПЕМ в рамках Совета потребителей не раз выражал свою позицию по вопросам Целевой модели рынка грузовых перевозок, новой тарифной системы, развитию пассажирских перевозок.

Пассажирский железнодорожный транспорт

В 2015 году ОАО «РЖД» объявило 2016 год – Годом пассажира. ИПЕМ не оставил проблемы пассажирского комплекса без своего внимания. В апреле к Пассажирскому форуму Институт совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией подготовил информационно-справочный материал на тему «Мировой опыт организации и финансирования пригородных пассажирских перевозок». Результаты анализа опыта организации и финансирования пригородных пассажирских перевозок в Германии и других странах в очередной раз подтвердили необходимость реализации долгосрочной государственной политики, наряду с реализацией соответствующих программ развития пассажирского комплекса. А также подтвердили факт убыточности перевозки пассажиров в пригородном сообщении за рубежом, в том числе в развитых странах, и необходимость государственной поддержки данного вида перевозок.

Техноологический и-ценовой аудит высокоскоростной магистрали

С конца 2016 года ИПЕМ в консорциуме с EY (Ernst & Young), Molinari Rail AG и TCIB проводит технико-ценовой аудит проекта высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Проект ВСМ является наиболее масштабным и амбициозным инфраструктурным проектом по развитию транспорта в России.

В рамках ТЦА ИПЕМ анализирует методологию, предпосылки и исходные данные для определения пассажиропотока, разрабатывает и обосновывает предложения по корректировке и актуализации пассажиропотока. Кроме того, ИПЕМ проводит оценку соответствия требований к подвижному составу мировой практике, трендам развития ВСМ, а также обоснованность и соответствие технических требований российским стандартам и практике.

Направления дальнейших преобразований на железнодорожном транспорте

С 2015 года идет активная работа по разработке и согласованию с участниками перевозочного процесса нового варианта Целевой модели рынка грузовых перевозок на железнодорожном транспорте до 2020 года (ЦМР). ИПЕМ в 2016 году принимал активное участие в формировании ЦМР и подходов к ее созданию.

В 2016 году ИПЕМ в инициативном порядке разработал экономико-математическую модель прогнозирования последствий развития сегмента частных перевозчиков на сети железных дорог общего пользования. Данная модель позволяет оценить эффекты самого обсуждаемого вопроса ЦМР - развития частных перевозчиков на сети ОАО «РЖД». Промежуточные результаты расчетов по модели были представлены на различных отраслевых конференциях, на совещаниях в Совете потребителей по вопросам деятельности РЖД, а также в СМИ.

Задачи на 2017-й год

Институт проблем естественных монополий планирует в 2017 году осуществлять работу по следующим направлениям.

1. Вопросы стимулирования использования энергоэффективного оборудования и технологий. Это направление деятельности является крайне актуальным, поскольку повышение энергетической эффективности является одним из экономически оправданных мероприятий, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду (в том числе в части снижения выбросов парниковых газов). В настоящее время перечень энергоэффективного оборудования и технологий, в отношении которого действуют налоговые льготы, является неполным, и в заполнении данного перечня заинтересован как бизнес, так и органы власти.

2. Развитие биржевой торговли угольной продукцией. С учетом ранее выполненных ИПЕМ работ планируется создание системы ценовых индикаторов на уголь. В перспективе развитие прозрачной конкурентной среды позволит снизить ценовое давление на потребителей и повысить экономическую устойчивость производителей угля.

3. Завершение работ над информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям. К концу 2017 году должны быть утверждены все разрабатываемые справочники по НДТ. Кроме того, компетенции, накопленные ИПЕМ во время работы технических рабочих групп, могут быть использованы для оценки необходимости модернизации оборудования на крупных промышленных предприятиях.

4. Доработка модели межотраслевого баланса в части решения производственно-транспортной задачи и учёта таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год. Доработанная таким образом модель МОБ может быть применена, в частности, для решения задач в сфере стратегического планирования развития железнодорожной инфраструктуры России.

5. Подготовка предложений по принципам регулирования сферы теплоснабжения. В декабре 2016 года Госдумой был принят в первом чтении законопроект о целевой модели рынка тепла. По нашему мнению, законопроект в текущей редакции характеризуется высокими рисками роста тарифной нагрузки на потребителей. Действующая схема регулирования сферы теплоснабжения требует изменения, но не все положения законопроекта являются оправданными.

6. Разработка условий межтерриториального перекрёстного субсидирования в электроэнергетике. Согласно поручению Президента России разрабатываются мероприятия по снижению тарифов на Дальнем Востоке страны, в том числе за счёт повышения тарифов для потребителей на оптовом рынке электроэнергии. Некоторыми экспертами предлагается аналогичное решение для потребителей в Крыму. На наш взгляд, этот механизм следует применять крайне осторожно. Следовательно, в нормативных правовых актах должен быть чётко сформулирован механизм межтерриториального субсидирования, описаны условия его применения и допустимые объёмы.

7. Реформирование рынка железнодорожного транспорта и модернизация тарифной системы. Институт продолжит участие в обсуждении и создании стратегических документов развития железнодорожной отрасли, социально-экономической оценке последствий реализации вариантов развития отрасли, в т.ч. с использованием экономико-математических моделей собственной разработки. Аналогичные подходы будут реализованы по самому широкому спектру вопросов в сфере модернизации тарифной системы на железнодорожном транспорте.

8. Вопросы развития пригородного пассажирского комплекса. Особое внимание в области пригородного пассажирского комплекса будет уделено исследованиям факторов, влияющих на пассажиропоток и конкуренции с другими видами транспорта и пр.

9. Транспортное машиностроение: деятельность в сфере технического регулирования (в том числе мониторинг изменений технических регламентов ТС). Наряду с научно-исследовательской деятельностью в сфере транспортного машиностроения, ИПЕМ намерен расширить свое участие в области технического регулирования данной отрасли. В том числе в работе над техническими регламентами ТС, включающую доработку, внесение изменений, разработку и актуализацию поддерживающих стандартов, а так же разработку схем сертификации продукции в 2017 году.