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Отраслевые новости: В мире

Канада планирует стать лидером в термоядерной энергетике к 2030 году

Ученые Канады призывают правительство вкладывать больше средств в термоядерные исследования, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Планируется создание прототипа термоядерной электростанции к 2030 году — и в конечном итоге водородная энергия сможет заменить нефть и газ.

Согласно отчету Fusion 2030, который представили канадские ученые и компания General Fusion, Канада может стать крупным игроком в области технологии термоядерного синтеза, если правительство выделит $125 млн в течение следующих пяти лет для исследований в этой области, передает Хайтек.

Преимущества термоядерного синтеза в том, что для работы реактора на изотопах водорода не придется полагаться на ископаемые источники топлива, а также в том, что такой реактор будет производить мало отходов. Это, как считают канадские исследователи, чистая энергетика, и именно подобная технология является самой оптимальной по соотношению затрат и результата. Также водородный источник энергии несет минимальные экологические последствия для окружающей среды.

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