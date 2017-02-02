Канада планирует стать лидером в термоядерной энергетике к 2030 году

CABEX
2 февраля 2017, 12:36
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ТЕРМОЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Ученые Канады призывают правительство вкладывать больше средств в термоядерные исследования, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Планируется создание прототипа термоядерной электростанции к 2030 году — и в конечном итоге водородная энергия сможет заменить нефть и газ.
Согласно отчету Fusion 2030, который представили канадские ученые и компания General Fusion, Канада может стать крупным игроком в области технологии термоядерного синтеза, если правительство выделит $125 млн в течение следующих пяти лет для исследований в этой области, передает Хайтек.
Преимущества термоядерного синтеза в том, что для работы реактора на изотопах водорода не придется полагаться на ископаемые источники топлива, а также в том, что такой реактор будет производить мало отходов. Это, как считают канадские исследователи, чистая энергетика, и именно подобная технология является самой оптимальной по соотношению затрат и результата. Также водородный источник энергии несет минимальные экологические последствия для окружающей среды.